Cuando Greeicy Rendón confesó haber sido víctima de brujería

La cantante y actriz Greeicy Rendón, de 28 años, confesó en el programa 'Se dice de mi', de 'Caracol Televisión', que fue víctima de brujería antes de alcanzar la fama actual. "Sentía ganas de morirme", indicó la caleña en su relato, en el que también confesó que llegó a tener pensamientos suicidas.



De acuerdo con la artista, la intención de las personas que actuaron de esta manera era que ella no triunfara ya que le tenían muca envidia.



A causa de la depresión que le causó esta situación Rendón cuenta que dejó de lado sus dos grandes pasiones: el baile y el canto. Además de querer dejar varios de los proyectos que estaba haciendo durante esa época.



“A mí me encanta bailar, me encantan los animales, la música y todo eso me fastidiaba, era muy raro lo que me pasaba”, dijo la ahora jurado de 'A otro nivel', quien aseguró que lo único que hacia era llorar sin control.

La artista contó que llegaba a su casa y que se quedaba por dos horas sentada "como un ente, pensando en nada (...) yo decía ¿qué pasa?, ¿qué hago aquí sentada?. Me levantaba a las 4:00 de la mañana a llorar y llorar, pero como cuando uno llora desgarrado. Me sentía muy mal”.



También dijo que a cualquier lugar al que llegaba las personas se iban de manera no intencional y que ella prefería alejarse, ponerse unos audífonos y quedarse en una esquina de la habitación en la que se encontraba.



"Yo llegaba y me quedaba sola. La fe y oración estaban bloqueadas de mi corazón, y en ocasiones me sentaba sin tener control alguno sobre mi cuerpo y mente”, dijo.



Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 1 pic.twitter.com/qRb1rWG89Q — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

Lina Tejeiro también contó que vio a la artista muy mal durante aquella época. "Empezó a sentirse muy rara. Empezó a sentirse distinta y su energía cambió", dijo la también actriz, quien añadió que las personas le tenían envidia a Greeicy.



La artista se dio cuenta que le estaban haciendo brujería debido a que, según ella, todo lo que estaba ocurriendo era "demasiado raro". "Los sueños que tenía, los ruidos que sentía, las depresiones eran demasiado y llegó el punto en el que yo dije 'o alguien me ayuda o me voy a enloquecer'", aseguró.



Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 2 pic.twitter.com/J6NcCG9dOc — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

Al parecer, dos personas allegadas a ella pretendían hacerle daño, de acuerdo a lo que le dijo un espiritista en un lugar especializado en este tema al que acudió.



“Más que por desespero, fui por curiosidad. Me dice el nombre de la persona y no puede ser...no puede ser que me esté dando el nombre de la persona que yo creo, y además, otra persona que había trabajado hace muchos años atrás conmigo”, comentó.



Finalmente, gracias al consejero espiritual, la oración y la fe, la caleña pudo vencer a la supuesta magia negra, de la que aseguró ser escéptica al principio.



Greeicy también contó que se ha encontrado "un par de veces" con la persona que le hizo daño: "es muy fuerte cómo ella ya ni me mira a los ojos. Yo creo que ya sabe que yo sé, pero a mí me da más pesar por ese tipo de personas. Cuando tienes un ángel tan grande despiertas mucha envidia”.



Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 3 pic.twitter.com/EV0TJiFLLs — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 4 pic.twitter.com/fSAOXluFp6 — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

