Greeicy Rendón explicó cómo logró su cuerpazo después del embarazo

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, es una reconocida actriz, cantante y compositora. Nació el 30 de octubre de 1992, en Cali, Valle del Cauca y actualmente tiene 31 años de edad, además, es conocida como Greeicy Rendón.

Inició su carrera en el mundo del entretenimiento en el año 2007, cuando participó en el programa de canto infantil ‘Factor Xs’, donde fue apadrinada por el cantante y compositor José Gaviria. Aunque Greeicy no ganó, su desempeño en el concurso le abrió las puertas en el mundo de la actuación, donde alcanzó gran popularidad para finalmente dedicarse a la música.

La vallecaucana sostiene una relación sentimental con Mike Bahía desde el 2012 y en diciembre del 2021 anunciaron la llegada de su primer hijo, quien nació pocos meses después, el 21 abril del 2022. El primogénito de la querida pareja está próximo a cumplir dos años de edad y tiene como nombre Kai Egred Rendón.

A través de las redes sociales, tanto la actriz como el intérprete de 'Mi pecadito' comparten con sus seguidores la relación que tienen entre sí y los valiosos momentos que viven en familia, ya sea en su casa en Medellín o cuando salen de vacaciones.

Además, uno de los detalles que más ha llamado la atención tras el nacimiento de Kai es el escultural cuerpo que Greeicy Rendón ha mantenido. Recientemente, en una entrevista que realizó en medio de la gira promocional de su álbum ‘Yeliana’ reveló cómo ha mantenido la figura luego de ser madre.

En diálogo con la revista ‘People en Español’, la caleña habló de su nuevo trabajo musical indicando: “Me tiene muy emocionada (...) Es la oportunidad más bonita que la gente nos da a los artistas que como cantantes nos permiten entrar a su vida con la música”.

“Cuando soñaba con ser artista y me inspiraba con artistas de talla mundial, uno los veía perfectos. Que tenían sus vidas perfectas, que no les pasaba nada, que estaban en un cristal que los protegía de todo”, agregó.

Vale la pena mencionar que aparte de su talento en los diferentes ámbitos, Greeicy Rendón ha ganado gran popularidad debido a su belleza y escultural cuerpo, por lo que la periodista de la revista ‘People en Español’ le preguntó “¿cómo mantenía una figura “súper fit”, especialmente después de ser madres?”.

Tras la cuestión, la artista indicó que al menos en su caso se debe más a la genética que a tener unos hábitos alimenticios o extensas rutinas de ejercicio.

“Tengo que echarle las flores a la genética. Tengo la genética de mi papá (...) Soy de contextura delgada. De verdad que la gente jura y recontra jura que yo soy la que hace dieta; no, yo como mucho”, comentó la artista de 31 años.

De igual forma, confesó que en alguna oportunidad se sometió a una serie de exámenes médicos, pues, dice que se le dificulta aumentar de peso.

“Lo que me pasa a mí es que si yo no entreno ni hago ejercicio, me pongo muy flaca (...) me hice los exámenes y me dijeron ‘vos sos del 20% de personas que no necesitan subir’”, expresó Greeicy.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

