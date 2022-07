La faceta de Greeicy Rendón como madre primeriza es una de las favoritas por sus miles de seguidores. Apenas hace dos meses Greeicy dio a luz a Kai, su primer hijo, cuya paternidad comparte con el también cantante Mike Bahía.



(Tal vez le pueda interesar: Greeicy Rendón publicó un emotivo video lactando a su hijo).

En las últimas horas, a través de sus redes sociales, la artista compartió dos tiernas fotos donde aparece amamantando a su pequeño hijo. A su lado se ve una camada de perritos.



En la primera imagen se ve a la cantante atenta mirando al bebé y en la segunda sale sonriente, mirando a la cámara con una sonrisa mientras su hijo Kai continúa alimentándose.



Además, en la descripción de la foto Greeicy escribe: "Y si… En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡Claro que sos capaz! Definitivamente los hijos sí son un motor."

En días pasados, la cantante ya había publicado un video en que todos sus seguidores fueron testigos de una tierna escena en donde la madre toma entre sus brazos a su hijo y le habla al oído diciéndole varias veces “te amo” y lo amamanta.



(También puede interesarle: Greeicy Rendón y Mike Bahía tuvieron que pedir fiados unos bananos).

La cantante, en otras ocasiones, ha dejado ver su posición frente a la maternidad, asegurando que es una faceta difícil y retadora, pero que le parece increíble poder ser madre y dice que ha aprendido mucho.

