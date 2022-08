La cantante caleña Greeicy Rendón es constantemente el foco de atención de internautas y medios de comunicación que siguen su vida al pie de la letra. Y es que sus éxitos musicales, sus actuaciones televisivas y su contenido digital la han posicionado como una de las celebridades más conocidas del mundo del espectáculo nacional.



Ahora, con su nueva faceta como madre sigue acaparando las miradas, pues se muestra orgullosa de haber llegado hasta esta etapa de la vida a sus más de 21 millones de seguidores en Instagram, a quienes les enseña con videos y fotografías el amor que le brinda a Kai, su primer hijo.

En las últimas horas se ha viralizado una grabación de Rendón manifestando su preocupación por aprender inglés, mientras habla con su bebé. Un idioma que le ha ‘sacado canas’ a la famosa, debido a que no lo domina a la perfección.



“I need to learn English. I need, help me, my Jesus. I need to learn English. I know that you don’t eh… you can’t… eh give me English right now”, manifestó de forma jocosa la celebridad al pedirle a Dios que le diera constancia para aprender la lengua anglosajona.



“Necesito que me des disciplina. La única cosa en el mundo que necesito y tú, Jesús mío, tú puedes. Tú puedes darme disciplina”, agregó.



No es la primera vez que muestra sus habilidades para hablar el idioma, ya que en el pasado también se mostró en apuros al intentar expresar como estaba el clima durante uno de sus viajes al exterior con su prometido, el cantante Mike Bahía.



“It’s Very Good, but the weather is very hota”, manifestó mientras sus acompañantes se ríen de fondo.



