Greeicy Rendón y Mike Bahía: ¿cuál es su secreto para tener una relación duradera?

Para muchas personas tener una relación estable y duradera es un tema complicado, más aún cuando se trata de una pareja de famosos. Sin embargo, los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía han demostrado que el amor puede seguir vigente pese al paso del tiempo.



De hecho, los colombianos son una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento, gracias a 10 años de relación, de los cuales, llevan dos comprometidos.



Recientemente, Greeicy fue la invitada al pódcast 'Pensándolo bien, pensábamos mal', de Stefanía Roitman y Eliane Gallero, en el que fue catalogada por las presentadoras como una "mentora en el amor", justamente por como ha sido su experiencia en el amor y su vida con Mike.

Greeicy y Mike Bahía llevan 10 años de relación. Foto: Instagram: @greeicy

Sin embargo, la caleña dejó en claro que ella no es un modelo a seguir, pues todas las relaciones son diferentes y cada pareja tiene su propia receta del éxito.

"A mí me da miedo cuando la gente me ve como una representante del amor o mentora del amor, porque yo nunca tengo la respuesta... porque, además, hay tantos caminos para llegar al mismo lugar que yo no tengo la respuesta", inició Greeicy.

Eso sí, aseguró que, pese a que existan mil formas de amar, la única verdad es que cuando el amor es de verdad, se siente y se vive, pese a las situaciones y a los inconvenientes.

"El amor es amor y cuando es real, funciona, y te levantas al otro día, independientemente de pase lo que pase, de sea lo que sea, de los errores que tiene la otra persona, de los que tengás vos, de las situaciones que llegue, es como que fluye", explicó la intérprete de 'Los besos'.

¿Cómo hacer que una relación funcione?

En ese sentido, Greecy detalló cómo ha conseguido que su relación con Mike Bahía sea estable y duradera. ¿La clave? Respetar y cuidar la individualidad, sin olvidar que son un equipo y teniendo presente que el amor más que un sentimiento es una decisión diaria.

"Vos elegiste estar conmigo, nos amamos, nos gustamos, han pasado muchos años, el amor evoluciona, el gusto evoluciona y eso no tiene nada que ver con la química... La química es una cosa natural, que te sucede con hombres y con mujeres, entonces es una decisión", afirmó la cantante.

Para Greeicy es muy importante ser conscientes de lo que se tiene cuando se está en pareja y no cambiar todo eso por sensaciones pasajeras.

"Yo mañana me voy de repente a España a hacer un programa de televisión, dejo de ver a Mike seis meses, porque son seis meses, me voy con Kai, pero Mike se queda y mi partner en ese programa es un muchacho que me cae re bien, una persona con la que siento mucha afinidad, mucha química... eso pasa, eso es natural", ejemplificó.

Y añadió: "La química es una gotica de la botella que tengo llena de cosas valiosas e importantes que digo, la química es un puntico, que la voy a sentir mañana con cualquier persona, pero lo que yo he construido con esa persona a mi lado, las cosas que hemos pasado".

En este punto, la intérprete de 'Más fuerte' mencionó que, desde su visión, las relaciones se vuelven valiosas con el paso del tiempo, pues al principio todo es lindo porque ambas partes están conquistándose, pero es en la convivencia y ante las dificultades cuando uno se da cuenta si algo es real y funciona.

Mike Bahía y Greeicy Rendón. Foto: Instagram: @greeicy

"Cuando los años pasan, cuando llegan los retos, los momentos de tensión, que uno dice llega un tema a la mesa donde vos pensás una cosa y yo pienso otra, pero eso no es más fuerte que lo otro que tenemos, que es mucho más valioso, eso no cambió nada y siguió fluyendo, cuando esas cosas llegan y pasan y la relación continúa, decís: 'esta relación es muy valiosa, yo no puedo tirar esto a la borda porque sentí química con alguien'", explicó Greeicy.

De tal forma que la única posibilidad de que su relación con Mike Bahía termine es por una situación que afecte la integridad de alguno de los dos. Pues, si bien es cierto que está muy feliz y conforme con la familia que han construido, es consciente que también hay que decir adiós cuando algo destruye.

"Yo puedo tener toda la relación que tengo, pero si en algún momento llega algo que dañe mi integridad personal o la de él, con el dolor en el alma y con lo que sea que tengamos que sentir, que lindo poder darse la mano y decir: 'sabes qué, fue hermoso, aprendí demasiado, pero esto que llegó a nuestra vida definitivamente me está dañando o te está dañando'. Y esto no tiene que ser un conflicto negativo, simplemente, es saber decir adiós", destalló la artista.

Finalmente, también dijo que para lograr que una relación de pareja funcione es importante entender los contextos, pues muchas veces hay momentos incómodos y malos entendidos, pero por situaciones externas a la situación.

"Muchas veces entender los contextos... Todos tenemos prioridades, pero a veces la vida nos pone prioridades y eso cambia todo... Uno a veces defiende sus sentimientos y volvemos a lo mismo, yo soy importante, pero el otro también porque somos individuos, pero tenemos una relación, entonces siempre salirse un poquito de tus sentimientos, pero tratar de mirar desde afuera qué está pasando... eso hace que las situaciones sean otras", mencionó.

