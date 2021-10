Greeicy Rendón y el video en el que confirmó que quiere tener hijos

El mundo del entretenimiento no para de desbordar amor, hace unos días las redes sociales celebraban el embarazo de Evaluna Montaner y, ahora, festejan el compromiso entre Greeicy Rendón y Mike Bahía.



El pasado sábado 16 de octubre, en pleno concierto de Alejandro Sanz, en la ciudad de Miami, el cantante colombiano encontró el escenario perfecto para arrodillarse y pedirle matrimonio a Greeicy. Un conmovedor momento que enamoró a todos los asistentes.



Este domingo, Greeicy hizo presencia en el programa de televisión 'Despierta América', donde habló de la inesperada propuesta de matrimonio y de la posibilidad de tener hijos.

La caleña aseguró que esteba muy emocionada por todo lo que había pasado la noche del sábado, pues, además de su compromiso, era la primera vez que cantaba su canción 'Lejos conmigo' junto a Alejandro Sanz en un importante escenario.



"Era la primera vez que cantaba con Alejandro y, además, que se haya hecho cómplice de esto creo que es una noche que no se olvida nunca (...) Realmente fue cien por ciento sorpresa, no tenía ni idea de lo que iba a suceder y me sorprendía que Alejandro hubiera sido cómplice", resaltó Greeicy.



Destacó que en ningún momento se le pasó por la cabeza la petición de matrimonio. De hecho, aunque le pareció muy lindo el video de la propuesta, no entendía el porqué del mismo y se sentía muy confundida.



Además explicó el significado de su anillo, que tiene una piedra de zafiro y un rubí. "Mike es agua y yo soy fuego, entonces agua y fuego".



¿Greeicy Rendón está embarazada?

Ante la pregunta de la entrevistadora "¿Le vamos a encargar a la cigüeña pronto?", Greeicy se mostró nerviosa, pero luego de un breve silencio respondió de forma afirmativa.



"¡Ay! sí, sí, sí", confirmó la cantante.



Para muchos de los seguidores de la pareja, el 'sí' de Greeicy confirmó los rumores de su embarazo, pues desde la fiesta de Lina Tejeiro se ha hablado mucho de dicha posibilidad, entre otras cosas, porque la caleña asistió con ropa holgada.



Desde entonces, muchos internautas han compartido imágenes de la artista en las que, según ellos, se le nota una pequeña pancita, destacando que Greeicy siempre ha tenido un abdomen muy plano. Pero, hasta el momento, la pareja no se ha referido sobre el tema.



