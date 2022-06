A más de un mes y medio de haber dado a luz, la cantante colombiana Greeicy volvió a publicar fotografías en su cuenta de Instagram, esta vez junto a su hijo, Kai.



Cabe resaltar que desde sus últimas semanas de embarazo, en abril, la artista no había vuelto a subir ninguna imagen, aunque sí había estado muy presente en sus historias, en las cuales había mostrado el cuidado que le daba al bebé.

En la publicación Greeicy escribió: “Esa facilidad que tenés pa’ enamorar” y se mostró muy contenta cargando a su primogénito, quien usa una camisa a rayas y una pantaloneta azul con bananos. En la siguiente fotografía, ella luce un vestido de flores.

La historia detrás de la tierna imagen

Por medio de la misma red social, la intérprete de ‘Los besos’ escribió que el pasado 12 de junio había decidido “ponerse linda y estar muy feliz” en nombre de su papá, Luis Alberto Rendón: “Energía llama energía y hoy necesitamos estar felices y agradecidos por todas las cosas lindas”.



Momentos después, ella contó que había aprovechado la oportunidad para tomarse algunas fotografías junto con Kai, mientras se imaginaba que ambos bailaban.

Greeicy y Mike Bahía han demostrado estar muy felices en su nueva faceta como padres. Foto: Instagram: @greeicy

“Ahí les subí unas foticos y la verdad, honestamente, tenía muchas ganas de bailar, puse musiquita y me animé. Como me arreglé me puse como ‘guipi’. Me imaginé bailando con mi bebé. Bajé y me tomé la primera foto y empezó a llorar y no pude bailar”.



Rendón incluso afirmó que en algunas imágenes el pequeño salió llorando porque “no quería bailar” y que ella deseaba sacarle provecho al corto tiempo que había tenido para maquillarse y peinarse, cosa que no había podido hacer desde el 21 de abril que nació Kai.

El hijo de la pareja no había sido mostrado en redes desde que su madre le había publicado dos breves videos en los que mostraba la mano y pies de su bebé, junto con una tierna dedicatoria.



“Construir esta relación… Conocernos y aprender juntos ha sido de lo más enriquecedor de la vida. Gracias por las ganas de seguir que me das. Gracias por la motivación y la fuerza. Gracias por las sonrisas. Hoy tu nombre cobra más sentido que nunca porque tenerte en mi vida ha sido un océano de cosas”, escribe sobre el video, la cantante.

