Greeicy Rendón es una de las cantantes más queridas por los colombianos, pues la han podido ver crecer desde que era una niña. Además, es admirada por su talento y belleza. Sin embargo, recientemente se hizo un cambio de look que al parecer no le gustó mucho a sus seguidores.

Este martes 17 de enero, la intérprete de ‘Los Consejos’ subió un carrusel con varias fotografías en su Instagram, las cuales resumen sus vacaciones de fin de año que compartió junto a su prometido, Mike Bahía, con su hijo ,Kai, y sus familiares.



Greeicy y su familia fueron a pasar un buen rato en la playa y al parecer este lugar fue de inspiración para que la cantante se hiciera un cambio de look, el cual causó todo tipo de reacciones.



En las imágenes, la caleña apareció con un look fresco, ya que se realizó unas trenzas pegadas al cuero cabelludo que le llegan hasta debajo de la cintura. Este tipo de peinados es muy común verlos en las playas.



Varios de sus seguidores se sorprendieron, algunos de ellos alagaron su nuevo look y otros comentaron que preferían su cabello al natural. “Los adoro, pero porque te hiciste eso en el cabello. Tan bello que lo tienes”, “Ese peinado “, “Que preciosas fotos y que preciosa tú”, “Compañera ese pelo así le queda espectacular”, se lee en la publicación.



Esta publicación la acompañó del texto: “Una tanda de buenos recuerdos pa empezar este año”. Asimismo, explicó en una corta frase la descripción de cada imagen.



1. Las fotos menos planeadas siempre son las que más me gustan.

2. La tía no conocía el mar y ha sido muy lindo verla disfrutarlo.

3. Meneger cumplió sus 15 años.

4. Fue la primera vez para la tía y también para Kai.

5. Uno de los elegidos para este viaje fue Paco porque en un viaje anterior al mar, descubrimos que ama el mar y desde ahí uno de sus apodos es “bocachico”.

6. Mi novio.

7. Descubriendo nuevas texturas.

8. Estar con él aquí.

9. La novia de Mike

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

