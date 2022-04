El pasado 23 de diciembre Greeicy Rendón y Mike Bahía confirmaron con la canción 'Att: Amor' que serían padres. Desde entonces, la pareja no ha dejado de compartir la ilusión que les hace el ser papás y los momentos más importantes del embarazo de la cantante.

De hecho, recientemente Greeicy aseguró que esta a pocas horas de dar a luz: "Estamos a la espera. Yo creo que… no sé… horas", expresó con emoción en sus historias de Instagram.

Desde esa última publicación no se ha sabido nada de los artistas y su hijo, quien se llamaría Kai o Arena, dependiendo si es niño o niña. Nombres que tanto Greeicy como Mike tienen tatuados en sus cuerpos.



La pareja decidió que no querían conocer el sexo del bebé hasta su nacimiento, de tal forma que sus fanáticos están a la expectativa, aunque la vallecaucana aseguró en repetidas oportunidades que presentía que en su vientre llevaba a un niño.

La también actriz se ha mostrado muy feliz durante estos nueve meses, en los que, además, no ha parado de bailar y cantar, pues ha hecho varias presentaciones en el país por motivo de su 'Amantes Tour' junto a Mike Bahía.



Además, ha compartido varios momentos claves de su embarazo en sus redes sociales y ha publicado varias fotografías de su 'barriguita', de la cual ha asegurado sentirse muy orgullosa.

