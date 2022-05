El pasado 21 de abril nació Kai, el hijo de los cantantes Greeicy y Mike Bahía. Durante un par de semanas, la artista no hizo publicaciones en redes sociales. Sin embargo, en su 'reaparición' en Instagram -casi un mes después del nacimiento-, la caleña causó polémica al asegurar que la maternidad era "un callejón sin salida; un callejón maravilloso, de cosas preciosas, pero sin salida".



(Además: Greeicy Rendón junto a su bebé: 'Me siento como en callejón sin salida')



Por un video compartido en las últimas horas con su hijo, la caleña nuevamente es blanco de críticas. Le contamos.

En el primer video que compartió en las historias de Instagram, se ve a la cantante con su hijo cerca a su pecho. "Aquí aprendiendo a malcriar bebés", dice. Y, dirigiéndose al bebé, ella le pregunta si lo único que quería era "estar cargado". "¿Y mi tiempo qué, mi vida qué? ", le dice.



Minutos después, al parecer por mensajes que recibió, le pide a quienes no entienden su humor que no empiecen a decir que no quiere a su bebé. Aclara que lo ama y que es "una mamá brusquita".



(Vea: Greeicy comparte tierno momento junto a su bebé, Kai)



"Defiéndame, que la gente dice que yo no lo quiero. La gente no sabe que nos amamos", le dice tiernamente a su bebé. Y luego le pide esperar 10 minutos para poder alimentarlo.

En comentarios de redes sociales hay opiniones encontradas: algunos usuarios afirman que no debe hablarle así al bebé porque "ellos entienden todo". En otro comentario se lee: "Se me cayó del pedestal".



(También: Greeicy Rendón dejó ver su cuerpo tras embarazo)



Por su parte, ciertos usuarios dicen que hay quienes "sacan la situación de contexto" y que la artista está "siendo real", ya que la maternidad es difícil.