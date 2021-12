¡Confirmado! Greeicy Rendón y Mike Bahía serán papás.



Aunque desde hace meses se venía especulando el embarazo de la cantante caleña Greeicy Rendón, finalmente la incógnita se resolvió en la mañana de este jueves cuando la intérprete publicó en su canal de YouTube su nueva canción ‘Amor’, junto a Mike Bahía, su actual pareja y padre del bebé que viene en camino.

En el video se puede ver un ambiente navideño y familiar. En principio parece ser un tema más dentro de la larga lista de canciones románticas que tienen los dos compositores. Sin embargo, al final del video se puede ver un detalle que dejó con la boca abierta a más de uno.



En el minuto 1:50, se puede evidenciar el avanzado estado de embarazo de la actriz.



En la escena, Mike y la cantante posan junto al árbol de Navidad en una rústica cabaña. La imagen da a entender la nueva unión familiar que están construyendo.



(Lea también: Greeicy Rendón le dio el sí a Mike Bahía: en concierto le pidió matrimonio)



Este es el video con el que la pareja confirmó el embarazo, muy similar a la forma que usaron los artistas Camilo y Evaluna para anunciar la llegada de su bebé 'Índigo'.

Algunas pistas que pronosticaban el embarazo de Greeicy

Va a ser el reflejo de ellos, que son unas excelentes personas y no porque sea mi hija FACEBOOK

TWITTER

Los rumores del embarazo empezaron un par de meses atrás cuando la cantante dejó de subir fotos en vestido de baño y, por el contrario, solo se mostraba en sus cuentas principales en redes sociales con ropa más holgada. Un detalle que no fue menor para los fieles seguidores de la caleña, quienes empezaban a especular sobre el tema.



Además, Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy, dio algunas declaraciones sobre la relación sentimental de la cantante en conversación con el programa ‘Buen Día Colombia’, de RCN. Allí habría confirmado la noticia que el mundo del espectáculo nacional venía preguntando algunos meses atrás.



“Hay muchas cosas que se están dando a la luz. Yo creo que la vida lo sorprende a uno. Dios nos ha dado unas bendiciones muy grandes y yo creo que esta es una gran bendición también de ver que detrás de esa gran familia que se está formando va a venir una gran persona”, afirmó al medio citado.



“Va a ser el reflejo de ellos, que son unas excelentes personas y no porque sea mi hija, ni mi yerno, pero yo creo que son unas personas muy dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes, entonces me siento orgulloso de eso. Yo sé que esa va a ser la trascendencia de ellos”, agregó.

Las señales de Mike Bahia

Otra persona que se mostraba entusiasta por dar la noticia era el cantante Mike Bahía, actual pareja de Greeicy con quien lleva diez años de noviazgo.



Y es que desde el pasado 17 de octubre ya se empezaba a perfilar la noticia del primer hijo de la pareja, pues el compositor le propuso matrimonio a la actriz y cantante en pleno concierto de Alejandro Sanz.

Igualmente, durante otra presentación, el cantante de ‘Serenata’ dio unas conmovedoras pero claras señas de que su prometida estaba esperando un bebé.



Durante uno de sus últimas conciertos del año, cuestionó al público diciéndoles “¿ustedes creen que Greeicy está embarazada?”, por lo que la afición saltó de algarabía.



Luego, el cantante mencionó: “Les prometo que voy a intentar ser un buen padre. Y, ¿saben que les prometo? Que voy a agradecerles toda la vida por el cariño que le han dado a ella y a mí”, unas declaraciones que dejaron en evidencia la llegada de un nuevo integrante a la familia Egred Rendón.

Más noticias

¿Cuánto vale el anillo que Mike Bahía le dio a Greeicy Rendón?

Jessica Cediel da positiva para covid-19 por segunda vez

Yina Calderon dice que se irá de Colombia: 'me voy y no vuelvo'

Shakira y su acento son duramente criticados en redes sociales

Tendencias EL TIEMPO