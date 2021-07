Greeicy Rendón habla de las secuelas que le dejó el covid-19

Greeicy Rendón, una de las cantantes colombianas más populares de los últimos tiempos, compartió con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram un video con imágenes impactantes. Luego de sufrir covid-19, la también actriz habló por primera vez de algunas de las secuelas que le dejó el virus.



Con el sentido del humor que la caracteriza, Greeicy habló de este tema con una máscara de oxígeno, razón por la cual algunos de sus fanáticos quedaron bastante preocupados por el estado de salud de la cantante. Luego de superar la enfermedad, aún recibe terapias con oxígeno para mejorar su respiración en algunas ocasiones.



Sin embargo, en el video que compartió en las ‘historias’ de Instagram, Greeicy da un parte de tranquilidad asegurando que se encuentra bien.



“Después del covid quedé con una tos medio maluca que me da por ratos… pero estoy bien, solo que me dio un ataque de tos”, se escucha decir a la cantante y jurado de la edición 2021 del programa ‘A otro Nivel’, de ‘Caracol Televisión’.



En el video pidió a sus seguidores que no se preocupen por ella y muestra al personal que le realiza las terapias, “aquí me consienten y me cuidan”, dice, pidiéndoles que saluden a la cámara mientras ella graba la corta pieza audiovisual.



A inicios de este año, mientras Greeicy se encontraba en las grabaciones del concurso ‘A Otro Nivel’, del cual fue jurado junto a Paola Jara y Noel Schajris, la cantante reveló que varios de sus familiares cercanos también se contagiaron de coronavirus.



La intérprete de ‘Cuando te vi’, aseguró que mientras su padre padeció la enfermedad de forma leve, a su progenitora le tuvieron que colocar un respirador y llegó a pensar lo peor. “Mi mamá casi se nos va”, dijo en octubre del año pasado.



Tendencias EL TIEMPO