Popularmente, se suele decir que el amor de una madre todo lo puede hacer y esto se ve reflejado en el caso de Gaziely Alves Régis, quien sufre de hidrocefalia gigante, una condición que hace que se acumule una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

Cuando su madre, Adalgisa Alves, estaba en embarazo tuvo bastantes problemas médicos, pues contrajo rubéola, un virus que según el ‘Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades’ puede causar un aborto espontáneo o los bebés en gestación corren el riesgo de sufrir defectos de nacimiento graves.



Su bebé Gaziely nació con hidrocefalia y a diferencia de otros casos este era bastante grave. Por esta razón, los médicos le dijeron que solo iba a tener tres meses de vida, sin embargo, con sus cuidados, hoy tiene 29 años y es conocida como el bebé gigante.



Su hidrocefalia es un caso raro

En la mayoría de los casos, el tratamiento de la hidrocefalia es quirúrgico y se coloca un shunt, una válvula cuya función es drenar el exceso de líquido. Pero este método no pudo ser utilizado en Graziely. Actualmente, no puede ver, hablar o caminar, sin embargo, su madre asegura que ella siente y oye.



“Nosotros hablamos, ella sonríe. Los médicos pueden incluso decir que no entiende nada, que no tiene cerebro. Pero para mí, ella entiende”, le comentó Adalgisa al medio ‘Oimparcial’.

Durante todos estos años, Graziely ha crecido fuerte y saludable. Sin embargo, su sistema inmunológico es frágil, lo que hizo que su madre dejara su trabajo para dedicarse exclusivamente a ella.



“No espero nada de ella. Solo doy lo que puedo dar, que es mi amor. Es realmente amor. No hay otra palabra. La amo, tal como es”, le dijo Adalgisa al medio ya mencionado.



Los retos que han tenido que enfrentar por su enfermedad

Adalgisa Alves y su hija viven en una casa residencial en Nova Terra, en São José De Ribamar, Brasil. Sin embargo, su vida no ha sido fácil, pues al dejar su trabajo paga los gastos médicos y los de su hogar con donaciones que le puedan hacer.



En ese sentido, han realizado diferentes campañas para recaudar fondos para cubrir los gastos de la joven, pagar algunas facturas, comprar productos y alimentos para Graziely.



“Graziely necesita pañales geriátricos de la marca BigFral Plus, Mucilon en diferentes sabores, harina de leche, Neston, leche entera en polvo”, afirmó la madre en el ‘Jornal Pequeño’.

Asimismo, señaló que aceptan donaciones de la canasta básica de alimentos. Además, ha pedido ayuda para comprar una silla y un colchón especial que le permitan a su hija estar cómoda y que además la ayuden a movilizarla a diferentes partes.



Los retos que ha tenido que enfrentar la familia no son solo económicos, pues en la casa también tienen problemas con la movilidad de la joven, pues la mayoría del tiempo tiene que estar acostada y para trasladarla de un lado al otro necesita cargarla y por su esfuerzo diario, Adalgisa tiene una hernia discal.



Sin embargo, las dificultades no solo están dentro de su hogar, si no afuera, ya que el peso de Graziely y la falta de acceso hace que se dificulte moverla de una punta a la otra, por ejemplo, en la calle donde viven suele ser muy angosta para la silla y aunque tienen una rampa en la entrada de la casa no es fácil entrar y salir con ella.

Actualmente, Adalgisa hace todo lo posible para que su hija tenga una buena calidad de vida y siempre se encuentre con todos los cuidados, por esta razón en redes sociales constantemente hacen campañas para recibir donaciones de las personas.

