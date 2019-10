Grandes futbolistas que terminaron en la miseria total

Archivo EL TIEMPO

George Best



El jugador, que comenzó su carrera en 1963 en el Manchester United, es considerado uno de los mejores futbolistas británicos. El Balón de Oro de 1968 tuvo una vida llena de problemas a causa de las drogas y el alcohol: estuvo tres meses en la cárcel y recibió un trasplante de hígado, entre otras cosas. El 'Quinto Beatle', como era llamado, gastó su fortuna en fiestas, mujeres, vehículos, drogas y alcohol. Cinco días antes de morir, el 20 de noviembre de 2005, Best les dio un mensaje y consejo a sus seguidores: "No mueran como yo". Falleció a causa del consumo excesivo de alcohol.