'Gran Hermano': lo que dijo Julieta Poggio sobre la cucaracha que trepó por su vestido

El lunes por la noche, Julieta Poggio hizo su regreso a la pantalla de 'Telefe' como presentadora de la gran gala de reinicio de Gran Hermano Argentina.



Julieta, quien fue finalista en la última edición del reality show, recibió a los nuevos participantes antes de que ingresaran a la casa que compartirán durante los próximos meses. Sin embargo, la celebración se vio empañada por la presencia de una gran cantidad de insectos en el lugar.

Durante un stream en vivo junto a otros ex participantes, Julieta comentó: "No había uno, había un millón de insectos".



Se refirió al incidente en el que una cucaracha subió por su cabello y escote, un momento que se transmitió en directo.



Julieta compartió su experiencia diciendo: "Realmente, me quedó un trauma por la cantidad de insectos voladores y la sensación de insectos en mi cuerpo". En su desesperación, incluso solicitó a la producción que le proporcionara insecticida para lidiar con la situación.

A Juli Poggio se la monto una cucaracha pic.twitter.com/86tFu6j5hp — Oskarma Bin Laden (@OscarVanArias) December 12, 2023

La actriz destacó repetidamente lo desagradable que fue su experiencia en el estreno de la nueva edición de Gran Hermano, expresando: "Qué horrible de verdad. Todavía siento la sensación de los insectos volando y las cucarachas en mi cuerpo".



Además de enfrentar la plaga de insectos, Julieta Poggio aportó su frescura al programa y compartió consejos con los nuevos participantes, basados en su experiencia anterior. También hizo comentarios picantes que recordaron a sus antiguos compañeros de encierro.

Nueva etapa como presentadora

Julieta Poggio se convirtió en tendencia debido a su look en el estreno, en el que debutó como presentadora. Vistió un elegante vestido largo de color rosa con hombros descubiertos y una cola larga, ajustado al cuerpo y con una tela satinada.



El vestido presentaba un tajo lateral como detalle distintivo. Completó su atuendo con un par de zapatos de tacón alto de color plata y lució el cabello suelto con rizos que enmarcaban su rostro.



En sus palabras, Julieta expresó su emoción: "Estoy muy feliz, muy emocionada. También estoy conmovida por estar aquí afuera de esta casa que me dio tanto. Y no puedo contener mi ansiedad por conocer a los nuevos participantes".



Julieta se mostró contenta por esta oportunidad de estar en el otro lado del programa, como presentadora, recordando su experiencia como concursante y sabiendo lo que se siente estar dentro de la casa.

