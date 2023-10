Las mascotas han sido compañeras fieles de las personas desde tiempos inmemoriales. Su presencia en la vida de las personas brinda compañía, amor incondicional y una sensación de bienestar.

Además de ser unos compañeros leales, las mascotas también desempeñan un papel importante en la salud y bienestar de las personas. Numerosos estudios han demostrado que tener una mascota puede reducir el estrés, disminuir la presión arterial y mejorar el estado de ánimo.

Los perros son considerados como ‘los mejores amigos del hombre’ y una vez más queda confirmado. Recientemente, se popularizó una historia que se robó el corazón de los internautas, quienes manifestaron la importancia de las mascotas en la vida de los niños.



La historia ocurrió en Liverpool, Inglaterra, y fue difundida por el medio de comunicación británico ‘The Mirror’, quien asegura que la menor de tan solo 12 años de edad describió que tenía cáncer gracias a una tarde en el parque con su mascota.



Los padres de Evelyn Thomsen, aseguraron que la menor y su mascota jugaban en el parque, cuando este saltó sobre las piernas de ella, una de sus piernas comenzó a inflamarse de una manera muy extraña.

La madre de la menor le dijo a ‘The Mirror’ que al notar la extraña e inusual hinchazón decidieron llevar a Evelyn Thomsen al hospital más cercano. En el centro médico, los especialistas le hicieron los exámenes necesarios y los resultados dejaron muy sorprendidos a la familia, pues la menor tenía cáncer en una de sus piernas.



Por el movimiento que la niña hizo al jugar con su perro, se descubrió la enfermedad que estaba padeciendo y esto permitió que la familia actuará de inmediato, ofreciéndole el tratamiento necesario para salvar la vida de Evelyn Thomsen.



Se sabe que la pequeña recibió 14 quimioterapias y además los cirujanos le extrajeron de su pierna derecha un tumor de 10 centímetros.

La menor también tuvo que ser amputada. Foto: Imagen tomada del diario 'The Mirror'

Sin embargo, la extirpación del tumor no fue suficiente, pues durante la recuperación los especialistas descubrieron que esta temible enfermedad había hecho metástasis y se había instalado en uno de sus pulmones, por lo que debió continuar con tratamientos médicos.



“Físicamente, se ve diferente, está en una silla de ruedas, ha perdido el cabello y está en el centro de las miradas de todos. Por esas cosas, creo que a ella no le gustaba estar fuera de casa. Se sentía realmente aislada", dijo la madre de la menor a ‘The Mirror’.

Las mascotas pueden detectar enfermedades

Los caninos han sido estudiados por años para conocer si pueden detectar enfermedades. Foto: iStock

Ya que el sentido del olfato es el más desarrollado en los perros, estos pueden detectar algunas enfermedades en los humanos, de acuerdo con un estudio publicado por 'Science Daily', en el cual se revela que precisamente los caninos pueden olfatear problemas de salud como el que tenía Evelyn Thomsen.



Así mismo, puede detectar enfermedades como narcolepsia, migraña, diabetes y pueden percibir sentimientos como el miedo o el estrés, ya que notan el aumento de cortisol, según la revista 'Dog Time'.



Cuando se trata de dolores en sus dueños, los perros pueden cambiar de comportamiento, de acuerdo con estudios, en un 54 %.



Además, aunque no hay evidencia científica, podrían detectar los embarazos, puesto que por su olfato pueden percibir cambios en las hormonas y feromonas de las mujeres embarazadas.

