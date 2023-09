Las redes sociales y la Inteligencia Artificial se han convertido en herramientas para el ser humano y muchas personas los utilizan para múltiples fines.



En los últimos días, una joven mujer decidió utilizar la IA para describir si su novio le era infiel y con la herramienta pudo descifrar que si era víctima de infidelidad.



Mía Dio, una influencer de TikTok, publicó en su perfil cómo descubrió que su novio la estaba engañando.

¿Cómo lo hizo? Pues, simuló la voz de su novio en una IA y esta le reveló la verdad.



Por medio del diseño de un guión y la importación de algunos audios de su pareja, la joven pudo describir que sus sospechas eran ciertas.



Mía se sorprendió tanto con la aplicación que no dudó en utilizarla para sus fines.



Con el guión, lo siguiente que hizo fue llamar al mejor amigo de su novio y por medio de la IA se hizo pasar por el novio infiel y tras una conversación pudo constatar que era víctima de engaño.



El amigo de su novio no dudó en revelar varios detalles que le confirmaron que la habían estado engañando y eso contó en su perfil de TikTok.

Tras la prueba, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: “hermana, pero pasa el tutorial”, “qué IA usó, es para una tarea”, “así se hace investigación”, escribieron.



No obstante, los seguidores quedaron con ganas de más porque no hubo parte dos del vídeo.



Más adelante, sus seguidores quedaron decepcionados, puesto que luego de su historia les informó que todo se trataba de una broma, ya que solo era una prueba en la que utilizó la IA para comprobar si realmente esta funcionaba y hacía parecer su voz como la de su pareja.

