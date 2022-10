‘La Liendra’ ha estado siendo muy comentado en las redes sociales por haber hecho su transición a la reconocida plataforma de streaming Twitch. Allí, no solo ha logrado crear una gran comunidad, sino que ya ha tenido su primeros roces con otros creadores de contenido, en especial con 'Westcol', quien es la persona con mayor audiencia en la app.



Sin embargo, en las últimas horas se ha viralizado un video en el que se le ve a bailando con una mujer que no es su novia, la también influencer Dani Duke, por lo que ha causado las reacciones de una gran cantidad de internautas.



Cabe aclarar, que la pareja se encuentra separada por temas de fuerza mayor, pues Mauricio Gómez, nombre de pila de 'La Liendra', ha tenido que viajar los Estados Unidos para atender algunos asuntos laborales al igual que su pareja, la diferencia radica en que ella ha tenido que quedarse en Colombia atendiendo sus obligaciones.



No obstante, no todo ha sido trabajo para el quindiano, ya que aprovechó que se encontraba en este país norteamericano para asistir a un concierto del cantante paisa Ryan Castro, quien se encontraba finalizando su gira de presentaciones por algunas ciudades de Florida.



Durante el show, el intérprete de ‘Wasa Wasa’ lo invitó a que subiera al escenario, donde lo esperaba una bailarina profesional para danzar al mejor ritmo del reguetón y el merengue, una mezcla que es bien conocida por los fanáticos de Castro a raíz de la canción ‘Mujeriego’.



La escena fue grabada por los presentes y rápidamente empezó a viralizarse en las plataformas digitales más importantes. Las imágenes fueron muy comentadas por algunos internautas, quienes empezaron a etiquetar, en forma de burla, a Dani Duke por el jocoso momento que vivió su novio.



“Pues a mi no me parece mal eso, con tal no sea mi novio”, “Menos mal Dani duke no es celosa”, “Ni porque tenga a una de las novias más top de colombia”, “Yo no entiendo qué le ven de malo o sea, solo tiene que bailar con Daniela porque a ustedes les da la gana?” y “Disfrutando la fiesta, no le vi ninguna intención de querer besar a la muchacha ni nada”; fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



