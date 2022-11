El nombre de la bailarina y modelo Andrea Valdiri ha estado sonando en los últimos días ante el tema de la paternidad de su hija Adhara Valdiri.



Luego de la disputa legal entre Valdiri y el cantante Lowe León, se ordenó una prueba de ADN para definir la paternidad de la niña y en video fueron captados ambos mientras se tomaban las muestras de sangre.

En el clip, que ha sido compartido en redes sociales, se pudo ver cómo los tres: la empresaria, León y la pequeña Adhara, salían del lugar donde se estaban haciendo dicha prueba, la cual fue ordenada por un juez de la república luego de que el cantante solucitara aclarar si él era o no el padre, teniendo en cuenta que Valdiri no le permitía conocer a la menor.



Así las cosas, Lowe León pudo conocer por fin a Adhara durante la toma de muestras. Esto sudedió poco después de que Valdiri diera a conocer que su esposo, Felipe Saruma, había sido registrado como el padre de su hija.



Según se puede apreciar, la reunirón de la expareja se dio en los mejores términos, cruzaron algunas palabras y, al salir del lugar, el mismo Saruma estaba esperando a su esposa. Cuando la niña lo vio, no dudó en correr a saludarlo, dejando a su posible padre biológico atrás.



Se sabe que la prueba se hizo el miércoles en la mañana, aunque el clip se filtró apenas el jueves. De momento, ni Valdiri ni León se han referido al tema y tampoco se conocen cuáles fueron los resultados de la misma.

