Indignación en redes sociales ha causado el video de un sacerdote besando a una mujer dentro de una iglesia. Los hechos se habrían suscitado a finales del mes de febrero, por lo que la comunidad religiosa ha mostrado su descontento.



(Siga leyendo: Falleció Julián Figueroa: hijo del cantante Joan Sebastian y Maribel Guardia).

Según se puede observar en el registro, las imágenes habrían sido tomadas por un grupo de jóvenes, quienes espiaban al cura desde la ventana exterior del recinto. Allí, el clérigo conversa con una mujer y empieza a acercarse a ella para besarla en el cuello.

Un hilito de los Legionarios de Cristo. pic.twitter.com/hIpX0IHFz6 — Quintín Atarantino (@TiempoMalparido) February 25, 2023

Tras unos segundos, se ve como ambos se van a otra habitación para empezar a tener relaciones sexuales. Justo en ese momento, los adolescentes gritan para hacerle saber al pastor que está siendo grabado, causando que este reaccione inmediatamente para intentar detener a los menores.



Si bien no se tiene claridad de donde han sucedido estos hechos, la comunidad digital ha manifestado que pudo haberse presentado en alguna región de Chile. Sin embargo,

por las expresiones que usan los adolescentes se podría tratar de algún lugar de Colombia.



Es prudente resaltar, que muchos dudan de la veracidad del registro, pues manifiestan que parece ser un montaje para provocar reacciones y “Me gusta”.



“Lo cacharon infraganti, previo a tener sexo con una chica. Este video traerá cola sobre la doble vida de los ‘padrecitos’, y “Uy no sé qué tan real sea, pero de ser así es una falta de respeto”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



(Lea: Llegó a ganar US$14.000 en apuestas deportivas online; a la hora no tenía nada).

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias