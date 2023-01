Estar en Latinoamérica es toda una experiencia. Desde sus paisajes hasta su gente, la región es reconocida por tener un gran bagaje cultural lleno de historia, celebridades y peculiares situaciones que han recorrido el mundo gracias a internet.

Situaciones que se pueden considerar cotidianas, pero que probablemente a los ojos de cualquier otra persona pueden parecer una novedad. Un ejemplo de esto puede llegar a ser un video en el que se muestra como un perro pelea contra un reptil en las calles de Yucatán, en México.



Con más de dos millones de reproducciones en TikTok, el clip publicado por la usuaria @jesscr82 se ha vuelto uno de los más virales en los últimos días debido a lo extraña que es la situación.

En el video se ve cómo la dueña del perro intenta intervenir en varias ocasiones. Foto: TikTok: @jesscr82.

Todo comienza con la tradicional melodía de las producciones de la empresa mexicana Televisa, para luego dar paso a la frase “Imagínate vivir en Canadá y perderte esto”. Mientras tanto, se puede ver como un perro le ladra y salta alrededor de un reptil desconocido.

A pesar de que parece en una primera instancia una iguana, no se ha podido confirmar su especie. Aun así, por las características físicas, se ha podido determinar que es un reptil.



En el video se ve cómo ambos abren su boca tratándose de espantar mutuamente, mientras que una joven -quien al parecer es la dueña del canino- trata de acercarse a ellos para separarlos.



No obstante, debido a la agresividad de los dos animales, la dueña del perro no es capaz de intervenir por miedo a ser mordida.

Pero no acaba ahí. Después de varios segundos, cuando por fin parece que la joven logrará agarrar a su mascota, esta se suelta para luego tomar impulso y agarrar al reptil con su hocico.



Finalmente, el pequeño animal logra salir de los dientes del perro, pero al final, este logra tomarlo de nuevo por la cola y lo tira al aire.

El video ha generado todo tipo de reacciones, desde risas hasta quienes se han preguntado por el bienestar de los dos animales, ya que nunca se dice si alguno terminó herido.



Comentarios como “¿por qué el que graba no hace nada?” o “¿están bien los dos animalitos?” demostraron la preocupación de los internautas ante los hechos.

