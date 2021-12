A partir de este 16 de diciembre comienza el tradicional rezo de la novena de aguinaldos en preparación a la fiesta de Navidad. El popular texto, que se divide en la oración para todos los días, la reflexión diaria, las oraciones a la virgen María, San José y al divino niño, y los gozos, es un motivo más de encuentro y celebración entre familias y amigos.



Muchos optan por panderetas y maracas, mientras que otros tantos se decantarán por una guitarra o por una organeta. Si usted es un entusiasta y quiere acompañar sus novenas con un instrumento, este tutorial es para usted.

Acordes para los gozos

En la parte de los gozos, hay diferentes respuestas. Sin embargo, dos de ellas son ampliamente difundidas en Colombia. Una de ellas es 'Ven, ven ,ven'.



​Ven, ven ,ven...

Ven a nuestras almas Jesús, ven

​​Ven, ven ,ven...

Ven a nuestras almas

Jesús, ven, ven a nuestras almas...

No tardes tanto,

No tardes tanto,

Jesús ven, ven.

Ven, ven.



​Para estos gozos solo requiere de cuatro acordes, ninguno de ellos requiere de cejilla para su ejecución en guitarra, lo cual será de mucha ayuda si usted es principiante. Los acordes son: La menor, Mi mayor, La séptima y Re menor.



Otra de las respuestas populares de los gozos es 'Dulce Jesús mío', cuya letra es:



Dulce Jesús mío, mi niño adorado

Dulce Jesús mío, mi niño adorado

Ven a nuestras almas niñito, ven no tardes tanto

Ven a nuestras almas niñito, ven no tardes tanto



​Para esta respuesta solo necesita de tres acordes: Sol mayor, Do mayor y Re mayor. De nuevo, los acordes pueden ser ejecutados sin necesidad de cejilla.



Ambas respuestas de los gozos pueden ser interpretadas con el mismo rasgado de la guitarra. Si tiene dudas sobre ello, le invitamos a ver e este video, del canal de YouTube Music Tutorials, en el que le explican los golpes y apagados que se utilizan en la guitarra.