Luego de muchos rumores sobre una posible separación entre 'Goyo' (Gloria Martínez) y 'Tostao' (Carlos Valencia), el cantante, que tuvo popularidad por su participación en Master Chef, tuvo que afrontar las preguntas de varios periodistas en las Fiestas del Mar, las cuales se llevaron a cabo en Santa Marta.



Juan Villada, de ‘Lo sé todo’, fue directo y preguntó sobre la posibilidad de ruptura amorosa entre la exitosa pareja.



La respuesta no fue muy extensa y el artista dijo: “Lo que se ve, no se pregunta”. Con esto, muchos seguidores de la pareja confirmarían que este amor, que duró más de 20 años, podría haber llegado a su fin.



Al final de la presentación, abordaron nuevamente al cantante y su respuesta fue “La Red si pregunta mucho bochinche”, añadiendo "A buen entendedor, pocas palabras”.



A pesar de que varios medios han intentado obtener la versión de 'Goyo', la cantante ha repetido en varias entrevistas que no va a hablar de asuntos personales. Por lo tanto, la ruptura no estaría confirmada del todo.

