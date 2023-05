La reconocida artista chocoana Goyo se encuentra en el ojo del huracán tras haber subido a un gato, notablemente aturdido y asustado, al escenario durante su actuación en los Premios Nuestra Tierra.



Mediante un comunicado la cantante se pronunició y explicó que este animal se encontraba entrenado para este tipo de show: "Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato".



Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado. #PremiosNuestraTierra pic.twitter.com/m4uoqVgbf1 — Diego Veira (@diegoveira__) May 18, 2023

"Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo se porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envian mensajes y regalos a través de mis rede", continuó.



De la misma maner,a Goyo explicó que la dueña del gato había autorizado que este hiciera parte del show en incluso afirma que la mujer aparece cargándolo mientras ingresa y sale de la escena. "Pero saben qué, tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del show".



Para finalizar, la cantante hizo un llamado de atención a las personas que la han insultado en las redes sociales por subir al animal al escenario: "Nada les da el derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, re victimizandome y lo reafirmo, la ignorancia es inmensa acerca del tema racial".



La artista denunció que muchos le pedían "encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas a los centros comerciales, a la calle y a los aeropuertos etc".

