Shakira y Bizarrap lanzaron el sencillo el 11 de enero sobre las siete de la noche hora Colombia y en cuestión de minutos se hizo una de las más reproducidas en las plataformas, logrando 25 millones de vistas en las primeras 11 horas en Youtube.

La 'Session #53' tuvo tanto éxito que en cuatro horas en la plataforma Youtube, logró un récord de 67 millones de reproducciones. La barranquillera superó a 'Despacito' de Luis Fonsi, quien en sus primeras 12 horas alcanzó 24,8 millones de reproducciones.



A la tendencia de la canción se han sumado cientos de artistas, streamers, influencers en incluso marcas, que utilizan la letra para enviar indirectas.



(Siga leyendo: Piqué usó Twingo prestado: Renault confirmó que se lo dio para Kings League).

La letra de Shakira no dejaba lugar a duda, con frases como: "Te deseo que te vaya bien con mi reemplazo, cambiaste un Rolex por un Casio"; "Yo valgo por dos de 22"; "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena", menciona de todas las formas posibles a su expareja Piqué y a Clara Chía.



En redes sociales, cantantes como Aitana, Alejandro Sanz, Chenoa, Leticia Dolera, entre otros decidieron apoyar a la barranquillera.



(Además: #Tras video, mujer conocida como 'demonio de Tasmania' fue llamada a obra social).

Sin quedarse por fuera de la polémica, la artista chocoana Goyo, decidió enviar una indirecta a su expareja Tostao. Cabe resaltar que los dos fueron fundadores de la agrupación ChocQuibTown y estuvieron casados por once años.



Aunque no se conocen las razones de su separación en varias entrevistas han mencionado frases como: “Lo que se ve, no se pregunta”.



(Siga Leyendo: Joven se quedó dormido en una cita: 'Ni siquiera terminó el segundo trago').

Aprovechando la tendencia de la nueva canción de Shakira, Goyo decidió mandar lo que sería una indirecta a su expareja. En sus redes sociales puntualizó: "Aquí pensando cómo sería esa descarga verbal".

Aquí pensando cómo sería esa descarga verbal! 🤭 https://t.co/3taSQhNhlO — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) January 18, 2023

Algunos de sus seguidores respondieron el post: "de Tostao a Quemao, rostizao", "pero que sea de tu estilo", "que no sea del ex por favor jajaja, ya suficientes sesiones", mencionaron.

Más noticias:

Greeicy Rendón se hizo un cambio de look extremo que sorprendió a sus fanático

¿En qué consiste el 'baño polaco' que dice usar Georgina Rodríguez?

Dos hombres mueren desangrados tras ser heridos por gallos de pelea armados

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS