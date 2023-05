La reconocida artista Goyo se encuentra en el ojo del huracán tras haber subido a un gato, notablemente aturdido y asustado, al escenario durante su actuación en los Premios Nuestra Tierra.



Este incidente ha desencadenado una ola de críticas por parte de activistas y amantes de los animales, quienes condenaron el trato inapropiado hacia el felino y la aparente falta de consideración por su bienestar.



Un usuario de la plataforma Twitter encendió los comentarios hacia la cantante al subir un video en el que se muestra a un gato negro amarrado a un collar en el escenario durante su presentación.



Muchos se quejaron de la actuación y la responsabilidad que deberían tener todos los encargados de la logística de los Premios para evitar exponer a animales a niveles altos de estrés.



En los comentarios se puede ver el inconformismo ante esta situación, con afirmaciones de desaprobación.



"Los animales deben ser tratados con respeto y con amor, ellos son seres vivos que sienten y son extremadamente sensibles. Definitivamente, algo irresponsable, absurdo e innecesario", dijo una persona en la red.

Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado. #PremiosNuestraTierra pic.twitter.com/m4uoqVgbf1 — Diego Veira (@diegoveira__) May 18, 2023

En las historias en Instagram de Luisa Fernanda W también se puede ver cuando el gato corre a esconderse detrás de los bailarines mientras la cantante interpretaba su tema 'No es fácil', de su último álbum, 'En letra de oro'.

Luisa Fernanda W se encontraba junto a Pipe Bueno en una de las primeras filas. Foto: Instagram @luisafernandaw

¿Qué dijo la dueña del gato?

También se conoció un comunicado compartido a través de Twitter por Irene, dueña de Matías, el felino en cuestión, en donde se aclaran las condiciones en las que el gato subió al escenario con Goyo.



Este es un gato "criado en un entorno cultural y musical", que, según esta versión, fue parte del evento musical bajo condiciones acordadas: "Nadie más podía acercarse al gato, su tiempo en el escenario iba a ser breve y debía tener su propio camerino".



Irene comenta que estuvo cerca de él en todo momento, y asegura que no sufrió maltrato. "El gato solo estuvo durante el inicio de la canción y está acostumbrado a este tipo de shows".



Para finalizar, expresó que entiende las preocupaciones, pero destaca que Matías está "tranquilo" y que su bienestar siempre fue su prioridad.



En Twitter, los internautas no se hicieron esperar y repudiaron el hecho:



"Te invito, amiga, a que dejes de alquilar tu gato para este tipo de shows, por más que asegures que está acostumbrado, es evidente que estaba asustado, y es normal porque es que es un gato, no un objeto de utilería. Y qué pena que también te prestes para seguir fomentando esto", comentó una usuaria de la plataforma.



Otros tantos dicen "Y usted, ¿cómo sabe? ¿El gato se lo dijo?", "La música estaba DURÍSIMO porque es una presentación musical. Entiendo que seas la dueña, pero el gato no la pasó bien" y "Definitivamente no todos deberían tener animales".

Les traigo la IMPRESENTABLE GOYO premiada “Mujer Raíz de nuestra tierra” quien para su presentación llevo un GATO 🐈‍⬛ encadenado 🤬. Vean el estrés y el sufrimiento del gato, increíble el nivel de ignorancia, falta de empatía y estupidez de estos “artistas”. @SonyMusicLatin y… pic.twitter.com/Uy6XfEsvqe — •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) May 18, 2023

Nominaciones y premios

A pesar del episodio con el felino, la colombiana fue nominada a Mejor Álbum del Año con 'En Letra de Otro', y a Mejor Canción tropical, salsa, cumbia, con 'Otra noche'.



Aunque estos premios se los arrebataron Ferxxo y Ryan Castro, se notó su emoción al ser la ganadora del premio Mujer Raíz de Nuestra Tierra, al que también había sido nominada junto a Andrea Echeverry, Duina Del Mar, Farina y María Mulata.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

