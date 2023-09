Gloria Emilse Martínez Perea, mejor conocida como Goyo, fue noticia esta semana porque el miércoles 6 de septiembre se convirtió en la primera mujer afrolatina en hacer parte del Victoria’s Secret World Tour ‘23.



La premiere del show de modas, cuyo documental se transmitirá por Amazon Prime Video, se llevó a cabo en Nueva York. En el show, Goyo cantó su nuevo sencillo ‘Tumbao’, escrito y producido especialmente para la marca. La canción, incluso, aparece en el primer avance lanzado por Victoria's Secret.

“Estoy muy emocionada, siento mucho amor por la marca y por cómo están expandiendo su plataforma para que artistas de diferentes partes del mundo podamos compartir nuestro talento y nuestra música. Esta es la primera vez que hago algo así, en una campaña global.”, le dijo la artista a ‘Remezcla’.

La cantante colombiana, además de estar presente en la alfombra rosa de Nueva York, tendrá su música presente en las otras ciudades que hacen parte del Tour, como Londres, Tokio, Lagos y Bogotá.



La artista, además, hace parte del colectivo ‘The House of Bogotá’, un grupo de mujeres colombianas que hizo parte del proyecto para unir la presentación del sencillo con una campaña en busca de mostrar “las cicatrices que las mujeres tienen en su cuerpo”. Del grupo hacen parte la diseñadora Melissa Valdés y la artista visual Lorena Torres.



“La música siempre ha sido parte de la moda”, afirmó Goyo en la entrevista con Remezcla, hablando del proceso. “Tuvimos mucha libertad, nos dijeron que conocían nuestro trabajo, así que podíamos hacer lo que quisiéramos. El proceso fue hermoso: hablamos de nuestras cicatrices, de la cápsula y del empoderamiento para poder crear esta performance”.



“‘Tumbao’ es una canción bailable sobre el empoderamiento”, agregó. “Cada persona tiene su propio tumbao’. No se trata de mi tumbao’, es el tumbao’ que tú tienes y tienes que reconocer para seguir adelante.”

Cabe recordar que el Victoria’s Secret Global Tour había sido cancelado en el 2019, debido a que se consideraba que el show no estaba siendo suficientemente inclusivo con todas las razas y los tipos de cuerpo.



“Creo que lo que Victoria’s Secret está intentando mostrar como marca es que ya no es como antes, que el mundo cambió, que hay inclusión. Hay tallas y colores para todo el mundo. Están reflejando un poco de lo que el mundo es hoy”, dijo la artista al respecto.



Lo cierto es que la participación de Goyo en el Tour y en el documental promete entretener a todo tipo de audiencias, incluyendo a los aficionados por la moda, por la música y por el arte.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO