Gordon Ramsay se ha convertido en uno de los referentes mundiales de la cocina y la gastronomía internacional con 17 estrellas Michelin en su palmarés. Su prestigio lo llevó a ser partícipe como jurado de reconocidos reality shows como ‘MasterChef’ y ‘Hells Kitchen’, icónicos programas de la televisión britanica y estadounidense.



(Siga leyendo: Lisa Presley: salen los primeros resultados de la autopsia de la hija de Elvis).

En estos últimos 30 años de carrera ha logrado acumular una fortuna de 220 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer cocinero más rico del mundo tan solo por detrás de Alan Wong y Jamie Oliver, primer y segundo puesto respectivamente.



Sin embargo, a pesar de que su vida está realizada y puede otorgarle un futuro próspero a sus hijos, en una entrevista con el medio de comunicación ‘The Telegraph’, argumentó que los dejará sin herencia para que se vuelvan conscientes del valor del dinero y el trabajo duro.



Así las cosas, Meghan, Holly, Jack y Matilda, hijos que tuvo con su esposa Tana Ramsay, no recibirán ningún centavo de su fortuna. Una idea que ha implementado en sus pequeños a muy corta edad, pues los ha puesto a trabajar sin importar los lujos diarios que los rodean en su hogar.



(Lea: Mujer denuncia en TikTok que fue engañada para enviar fotos de sus pies).

“No se sientan con nosotros en primera clase cuando viajamos. No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso. Giro a la izquierda con Tana y ellos giran a la derecha y le digo a la azafata: ‘Asegúrate de que esos pequeños no se nos acerquen, quiero dormir en este avión”, expresó.



“Me partí el cu* para sentarme cerca del piloto y lo aprecias más cuando te lo has ganado”, agregó.



Así mismo, contó que sus cuatro hijos han tenido que ahorrar para poder pagar sus gastos mensuales, es decir, ropa, transporte y las cuentas de sus teléfonos, consolas de video y plataformas de streaming. Una serie de medidas con la que busca fomentar el trabajo y la el esfuerzo por las posibilidades de crecimiento.



(También: ‘The last of Us’: la actriz Bella Ramsey se declaró de género fluido).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO