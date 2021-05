'Gordibuena', el término para empoderar que se convirtió en sexista

En entrevista con el medio de comunicación británico ‘BBC News’, Susana Guerrero Salazar, catedrática en Lengua española de la Universidad de Málaga, España, y autora del estudio "Léxico e ideología sobre la gordofobia en la comunicación digital", asegura que el 50% de los términos en español sobre gordura se refieren exclusivamente a las mujeres.



Luego de analizar 100 textos en español relacionados con la gordura, el estudio pudo determinar que solo el 20% se refiere a hombres. De este modo, el 30% restante corresponde a neologismos o eufemismos para ambos sexos. Además, se encontraron 85 formas distintas de referirse a esa característica física con términos como 'gordibuena” ,''voluptuosa”,''bombón relleno”, “de huesos grandes”, entre otros.

Según aseguró Guerrero en entrevista con ‘BBC News’, no hay términos específicos para la gordura masculina que se hayan popularizado, pero sí para la gordura femenina. En un comienzo el término “gordibuena” se usaba con la intención de “empoderar” a la mujer, para que se sintieran bien consigo mismas.



Sin embargo, desde el ‘ciberfeminismo’ la palabra toma una connotación negativa porque no deja de ser otro canon de belleza, pues de acuerdo con la experta, “la "gordibuena" no es una gorda cualquiera, es una gorda que tiene que cumplir también unos estrictos cánones de belleza. Tiene que ser guapa, tener unas determinadas formas, estar maquillada, ir a la moda, etc.”.



Para Guerrero, otro de los puntos para criticar del término “gordibuena” es que si existe la "gordibuena", entonces tiene que haber una "gordimala".

​

“Al final acaba siendo un término sexista, misógino porque de nuevo estás diciendo: "Te dejo que seas gorda, pero si eres guapa, joven, te maquillas, te cuidas, etc.", declara.

Asimismo el estudio pudo comprobar que prácticamente no hay términos específicos para la gordura masculina que se hayan popularizado. En cambio, sí los hay para la gordura femenina, como "gordibuena". Si bien existen términos como "barriflaco", "cuerpapi", "curvifeliz", "gordinmortal", solo se usan esporádicamente y la mayoría son neologismo estilísticos, no son ni la mitad de la larga lista de los términos acuñados para describir a las mujeres.



Adicionalmente, de los términos que se utilizan para describir a ambos sexos, suelen ser más usados en mujeres que en hombres. De acuerdo con el estudio, la palabra "curvy" fue usada 10 veces para mujeres y una sola para un hombre.



“Verdaderamente es curioso esto de la tiranía del aspecto físico al que estamos sometidas las mujeres”, ratifica Guerrero tras el análisis que realizó.



Las conclusiones también hacen parte de un reciente estudio sobre ‘la mujer y lenguaje en la prensa española: Análisis del debate lingüístico y su repercusión social" (DISMUPREN)’, el cual dirige la experta.



