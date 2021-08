Los líos de la 'Gorda' y Polilla por apoyo a su hijo el día del orgullo gay

Los comediantes Fabiola Posada, conocida como la Gorda Fabiola, y Nelson Polanía, Polilla, contaron en una reciente entrevista cómo apoyan a su hijo Nelson Junior, quien hace parte de la comunidad LGBTIQ, y algunas situaciones incómodas que han pasado como familia por esta situación.



La pareja, que desde un principio expresó que ama a su hijo sin importar su orientación sexual, contó, en una entrevista con la revista 15 Minutos, cómo fue una situación incómoda que tuvieron que vivir durante la celebraban el mes del orgullo gay.



Los comediantes revelaron que Polilla fue quien primero se enteró de la orientación sexual de su hijo y, según cuentan, lo asimiló sin inconvenientes. Sin embargo, la Gorda tardó un poco más en asimilarlo.



De hecho, Fabiola supo la orientación sexual de su hijo porque escuchó cuando este la hacía la revelación a su padre. Y al ver que pasaban los días y que Nelson Junior no le decía nada, decidió preguntarle y le expresó todo su apoyo y amor.



“Pasan muchas cosas en la cabeza de uno como mamá. Pensaba en Polilla, que era su único hijo, pensaba en los nietos, incluso en los señalamientos sociales de la gente, pero en lo profundo de mi corazón de madre intuía algo. De alguna manera no me había dado cuenta que ya lo había aceptado, pero había otra parte de mí que se negaba a esa realidad”, comentó la mujer.

La pareja, además, contó en la entrevista cómo fue el inconveniente que tuvieron con sus vecinos.



Durante el fin de semana que se celebra el orgullo gay, su hijo decidió colgar la bandera de la comunidad LGBTIQ en el balcón.



Sin embargo, este acto no fue bien visto por sus vecinos, quienes les hicieron bajar la bandera.



“El fin de semana que se celebraba el orgullo gay, mi hijo colgó la bandera en el balcón. Tuvimos inconvenientes en el conjunto donde vivimos y nos hicieron bajar la bandera, sabemos que él va a tener esos inconvenientes y con nuestro amor de padres debemos acompañarlo”, aseguraron.



