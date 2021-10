Así fue el intento de extorsión a 'La Gorda' Fabiola, de Sábados Felices​

La humorista 'Gorda' Fabiola, reconocida por su participación de varios años en el programa 'Sábados Felices', vivió momentos de terror luego de recibir una llamada extorsiva. La mujer afirma que, desde entonces, vive con pánico.



Un domingo, a las 8 am, Alejandra Valencia, hija de la 'Gorda' Fabiola, recibió una llamada. La persona al otro lado de la línea se identificó como el comandante del 'ELN Cundinamarca', quien le exigió una cantidad de dinero.



La persona también le dijo que, fuera de la casa de la humorista, había una camioneta con cuatro hombres fuertemente armados. De no cumplir con sus requerimientos, ellos acabarían con la vida de Fabiola Posada, como se llama la humorista, y con la de su hijo.



Así empieza el relato de Posada en entrevista con el programa 'La red'. La llamada la recibió Alejandra debido a que su número de celular estaba en las redes sociales de la 'Gorda' Fabiola. Valencia decidió grabar la llamada y tomar una captura de pantalla al número de teléfono del que la estaban llamando.



En cuanto la humorista se enteró del mensaje recibido por su hija, empezó a temblar. Además, le dijo a 'La Red' que durante todo el día no toleró ningún tipo de alimento y vomitó en varias ocasiones.



A pesar del miedo, la humorista cuenta que se dijo a sí misma que no podía caer en esa situación. Entonces contactó al comediante César Corredor -también conocido como 'Barbarita'-, quien es policía profesional. Él la puso en contacto con el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal).



"El comandante del Gaula me llamó y me dijo 'no se preocupe. Entrégueme toda la grabación que hizo su hija, el pantallazo de donde viene el número'.", relata la humorista. Y agrega que también le pidió no contestar números no identificados, números privados y tampoco aquellos que comenzaron con '1-800'.



Días más tarde, el comandante volvió a contactar a Posada para informarle que habían identificado que la llamada venía de la cárcel de Picaleña, ubicada en Ibagué, Tolima. Según el relato de la humorista, la persona que la llamó estaba extorsionando a otros desde del centro de reclusión junto con más delincuentes.



El funcionario del Gaula le dijo a Posada que, a partir de ese momento, "desmontarían la organización" y enviarían al supuesto cabecilla del ELN a la cárcel de Valledupar.



Fabiola, pareja del humorista Nelson Polanía ('Polilla'), quedó tremendamente afectada por la llamada y la situación. "Yo lo primero que pienso es que después de haber ganado tantas batallas, a la muerte, lo primero que sentí es una nueve milímetros en mi cabeza", afirmó Posada en referencia a un arma de fuego.



Por el miedo, la mujer no ha vuelto a sacar a pasear a su perro y prefiere no salir. Incluso, ha estado cambiando sus rutas y horarios cuando debe ir a algún lugar. "Esto no es vida. Yo no sé cuánto tiempo me irá a durar esta intranquilidad, este miedo, esta zozobra. Estoy paniqueada", le dijo la humorista a 'La Red'.



Posada terminó la entrevista afirmando que las figuras públicas como ella son blancos perfectos para situaciones como la que vivió. La 'Gorda' Fabiola le recomienda a las personas tener cuidado con la información que dejan en redes sociales y desconfiar. "Onceavo mandamiento: no dar papaya", concluye.

