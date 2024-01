La nueva herramienta de Google Fotos que lo ayuda a tener sus imágenes más organizadas

Hoy en día las personas suelen tomar fotos todo el tiempo con el objetivo de capturar recuerdos, compartir con sus seguidores diferentes experiencias, documentar su vida cotidiana, entre otras cosas.



Sin embargo, esto suele abrir la puerta a otros problemas como no encontrar la foto que quiere buscar rápidamente, tener imágenes repetidas, entre otras. Por esta razón, la aplicación de Google Fotos creo una nueva herramienta que ayudan resolver estos problemas.

Según el blog 'The Spandroid', en la nueva versión v6.60 de Google Photos tendrá la función de reconocer las fotos que son parecidas, agruparlas en una única miniatura, en vez de tener varias en el carrete. Esto ayudará a mantener su feed principal ordenado y no cambiará su almacenamiento disponible.



Para habilitar esta función en iPhone, debe ir a 'Configuración' de Google Fotos > 'Preferencias' > 'Apilar fotos similares' y activar la opción. Google también menciona que puede que las personas no vean que se activó esta opción, en este caso debe seguir estos pasos:

Asegúrese de haber activado la copia de seguridad. Las pilas de fotografías solo están disponibles para fotografías respaldadas. Consulte más tarde. Se necesita algo de tiempo para apilar las fotografías tomadas recientemente.

Esta nueva función no afecta el almacenamiento de la aplicación. Foto: Google

En caso de tener un Android, debe abrir la aplicación y tocar el ícono de tres puntos en la parte superior izquierda. Desde ahí pude activar o desactivar ‘Apilar fotos similares’.



Cuando lo tenga activado, la aplicación apilará automáticamente las fotos que sean similares y verá un signo de pila en la esquina superior derecha de la foto que le ayudará a distinguir fácilmente el resto de las fotos.



Al seleccionar la foto apilada, se abrirá una nueva página que le mostrará la foto ‘Mejor Selección’ y una barra inferior con todas las fotografías que están en la pila.

También, puede modificar la imagen principal accediendo a cualquier otra foto de la misma colección, deslizando el dedo hacia arriba o tocando los tres puntos en la esquina superior derecha para visualizar su información. Acá encontrará la alternativa "Establecer como selección superior". En la misma barra de información, también puedes excluir la foto de la colección utilizando la opción "Eliminar de la colección".



Google ha incorporado una funcionalidad adicional denominada "Conservar esto, eliminar el resto", lo que implica que tiene la capacidad de descartar las demás fotos de la colección, manteniendo únicamente aquella que está observando en ese momento.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

