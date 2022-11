“¿Hotel?, Trivago”. Probablemente le haya sido inevitable leer esa línea con el mismo tono y voz del famoso comercial de hotelería, protagonizado por ‘Mr. Trivago’.



Desde el 2016 la emblemática frase hizo parte de chistes en internet, convirtiéndose en uno de los memes más recordados de la época. Pero no fue lo único que gozó de gran popularidad.

Su actor principal para Latinoamérica también escaló a la fama gracias a los curiosos que se preguntaban sobre el que entonces parecía un carismático personaje.



Así comenzó la carrera del actor español Gonzalo Peña, originario de las Islas Canarias, quien parecía tener un futuro brillante al principio, pero terminó desapareciendo de los reflectores por un muy buen tiempo, debido a una denuncia que lo culpaba de abuso sexual.



(Le puede interesar: Los memes a Paulina Rubio por ir al baño en el mar y entre rocas)



No fue sino hasta hace muy poco que volvió a redes sociales, causando mucha intriga sobre su vida, qué había sido de él después de su participación en Trivago y el veredicto con respecto a las acusaciones de su exnovia Daniela Barriel.

El sueño que no duró mucho

El actor Gonzalo Peña cumple 33 años, nació #UnDiaComoHoy 3 de Junio de 1989 en Gran Canaria, España. pic.twitter.com/1T4EZKnY6d — Raúl Brindis (@raulbrindis) June 3, 2022

Con 33 años, Peña es uno de los actores más conocidos en Latinoamérica, pero no precisamente por sus papeles en diferentes producciones. La verdad es que sí, su participación en telenovelas como ‘El hotel de los secretos’ o ‘Enamorándome de Ramón’, hicieron que su rostro se volviera cada vez más popular en la farándula.



De hecho, incluso llegó a ser nominado en los premios TVyNovelas en la categoría de ‘Mejor actor joven’ en el 2019 por su papel en ‘Amar a muerte’.



Llegó hasta ese punto, gracias a que desde temprana edad mostró interés por la actuación. A sus 17 años comenzó sus estudios en la Escuela de Cine de Nueva York, camino que le abriría las puertas para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa, en México.

Victoria Ruffo y Gonzalo Peña #LaMalquerida / parece que la Queen y este muchacho van a trabajar juntos otra vez en la nueva novela #CitaACiegas @victoriaruffo31 #GonzaloPeña mucho exito! 😍 pic.twitter.com/5Bd2auMXbW — Katie (@Katie___21) May 13, 2019

De ahí en adelante comenzó a actuar en varias telenovelas mexicanas, con grandes y pequeños papeles.



Pero no es sino hasta el 2019, cuando obtiene su primer papel protagónico en la comedia romántica ‘Cita a Ciegas’, una producción que compartiría con Victoria Ruffo y Sofía Garza.



Todo parecía que iba bien. El actor robaba más de un suspiro en sus apariciones y cada vez se volvía más popular.



Pero no todo lo que brilla es oro.

La denuncia de Daniela Barriel

En marzo del 2021 el nombre de la actriz y presentadora Daniela Barriel saltó a los titulares de los medios de comunicación, acompañado del de su exnovio, Gonzalo Peña.

(Además: Joven se baña en aceite de avión como 'bautizo' por graduarse de piloto)



Barrera había publicado en sus redes sociales, un video en donde denunciaba públicamente a Eduardo Ojeda Franco por haber abusado sexualmente de ella y a su exnovio Peña, por haber sido cómplice al estar en la escena y no hacer nada al respecto.



A raíz de esta situación, el actor fue suspendido temporalmente de las grabaciones de la telenovela, ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ y debido a la gravedad del proceso, fue reemplazado totalmente por Fernando Noriega.

Todo comenzó en marzo de 2020, cuando ella realizó un viaje junto con Gonzalo Peña, con quien ella estaba saliendo para ese año. Además, estaba planeado que también fueran algunos amigos del actor, entre quienes se encontraba Eduardo Ojeda.



El primer día, cuando ya todos estaban en sus habitaciones, la presentadora relata que mientras dormía fue tocada sin su consentimiento, y cuando despertó, se dio cuenta de que estaba siendo agredida sexualmente por Ojeda.



En ese mismo momento tomó sus cosas, salió de su casa y estableció la denuncia a las autoridades.



Meses después, Peña fue capturado, mientras que Ojeda fue enviado a prisión; sin embargo, el señalado victimario fue liberado el 10 de abril del 2021 por falta de pruebas.

En junio del mismo año se dio a conocer que Gonzalo Peña testificó a favor de Daniela a cambio de que le otorgara el perdón y pudiesen ayudar la recaptura de su amigo. No obstante, estas no fueron aceptadas por las autoridades encargadas del caso.



(Siga leyendo: Descubren a Amber Heard usando otro nombre en España: Esto estaba haciendo)



Aun así, para que el actor pudiese testificar, Daniela tuvo que otorgarle el perdón, lo cual lo puso en total libertad.

Reaparición en redes sociales

En junio de este 2022, después de un intenso capítulo de su vida, reapareció en redes sociales con un largo mensaje.



“Esto quedará como una parte amarga de mi pasado, pero siempre con la conciencia tranquila. La vida sigue y yo con ella. A partir de aquí espero vivir cada día con un poco más de optimismo rodeándome de energía positiva y siempre agradecido con Dios”, escribió en su Instagram.



Explicó que se le había dictado judicialmente inocente, y que estaba listo para comenzar una nueva vida. Agradeció a quienes lo apoyaron, a su familia y amigos.

El actor Gonzalo Peña reapareció en redes sociales para anunciar que fué declarado inocente. pic.twitter.com/MVc2bZvDlc — chismógrafo_mx🎤📺🎬📻📷 (@chismografo_mx) June 14, 2022

“Los que me conocen saben que soy un hombre de pocas palabras, es por ello que decido dirigirme a ustedes a través de este comunicado, para dejar clara mi situación. Por respeto a mí, a mi familia y a todos los involucrados no volveré a tocar este tema”, resaltó.



Por ahora el actor mantiene un bajo perfil y no ha incursionado en nuevos proyectos. También ha puesto en privado todas sus redes sociales y no se ha presentado más ante la prensa desde su última publicación.

Más noticias

Michael Fox, 'Marty McFly', cuenta sus peores momentos por su dura enfermedad

Actriz de 'El Resplandor', irreconocible tras retiro con traumas de la actuación

Así luce Larissa Riquelme, 'la novia del Mundial de Sudáfrica', 12 años después

Las fake del face: ¿Qué es el pan de muertos? ¿Lleva restos de seres vivos?

La extraña historia del gato que logró predecir la muerte de más de 100 personas

Tendencias EL TIEMPO