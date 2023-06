El periodista deportivo y abogado peruano Gonzalo Núñez se encuentra en la mira de seguidores en redes sociales y medios de comunicación por cuenta de unas polémicas declaraciones que dio con respecto a los feminicidios en su país y el papel del Ministerio de la Mujer, encargado de la protección de los derechos de esta población.

En medio de una edición del programa de YouTube 'Erick y Gonzalo', el locutor desconoció la existencia de los feminicidios en su país, alegando que se trata de un problema de relaciones familiares, mas no de un odio exacerbado hacia las féminas.

"¿Necesitas un Ministerio (de la Mujer)? ¿Y por qué no hay ministerio del hombre, del niño, del abuelo? No jodan. La madre sufrida, el feminicidio. No hay feminicidio porque es un problema de relaciones familiares. Si fuera feminicidio, es que odia a todas las mujeres y sale a la calle a matar mujeres", inició diciendo Núñez.

Los compañeros de grabación se mostraron sorprendidos por los comentarios del periodista peruano, por lo que le pidieron que explicara sus declaraciones. Ante esto, Núñez añadió que en Perú, el país donde nació y trabaja, no hay odio hacia las mujeres, sino una gran cantidad de disputas entre las parejas que, al final, desembocan en violencia y asesinatos.

"Cuando dicen feminicidio, lo digo como abogado, sería aquel que tiene contra la mujer un odio visceral y la llega a matar. Yo encuentro a la mujer, odio a las féminas, y las quiero matar por el hecho de ser mujer. Sin embargo, lo que pasa acá son las relaciones diarias entre el hombre que le pega a la mujer (...), pero no llega a ser un feminicidio. Es un homicidio", sostuvo el periodista, visiblemente ofuscado.

En concordancia con sus controversiales comentarios, el locutor peruano cuestionó también la existencia y el trabajo del Ministerio de la Mujer de Perú. "No necesitas un Ministerio, más burocracia", señaló.

Segundos después, concluyó: "¿Sienten que el Ministerio de la Mujer las representa? No las representa, son unos huevo(...) que están sentados todo el día”.

La intervención de Núñez no tardó en saltar a las redes sociales, en las que los usuarios expresaron su indignación y rechazo. "Sus palabras no tienen justificación", escribió un usuario, quien se mostró en contra del periodista.

"Qué falta de respeto", "El machismo en su máxima expresión" y "Deplorable", son algunas de las reacciones que se leen en las plataformas digitales.

"El feminicidio no existe... El Ministerio de la Mujer son huevonas q están sentadas en un escritorio", dice Gonzalo Núñez. Personalmente, creo q los medios no pueden ser tan irresponsables de darle espacio a personas con problemas de adicción como Núñez. Él es alcohólico. 1/2 pic.twitter.com/vO90W1N4sk — Un Chasqui del Bicentenario (@unchasqui) June 10, 2023

El último reporte del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, señaló que entre enero y abril de 2023 se registraron 59 casos con características de feminicidios. Otros 95 fueron calificados como tentativa de homicidio.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el feminicidio como el asesinato a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Es la expresión máxima de las múltiples y complejas violencias que se perpetran contra este población.

"Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y victimario en cuatro categorías: i) Feminicidio de pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) Feminicidio por otros conocidos y iv) Feminicidio de extraños", detalla la organización en su página web.

Bogotá amanece con una nueva tragedia a causa de un feminicidio

