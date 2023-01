Después del gran éxito de Shakira con Bizarrap, la vida de la cantante y de su expareja, el futbolista Gerard Piqué, ha estado en el ojo del huracán.

Sin embargo, en los últimos días también se ha hablado de la familia del deportista, especialmente después de que la cantante colocara una bruja gigante en su terraza, la cual estaba apuntando hacia la casa de su suegra.

Esto cada vez se pone mejor. Shakira colocó un maniquí de bruja en su balcón frente a la casa de su ex suegra, mientras que su canción con Bizarrap se escucha a todo volumen pic.twitter.com/FaQJuaZ7AM — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) January 14, 2023

Esto desató muchas dudas entre los fanáticos y en quienes han seguido la historia de cerca. ¿A caso la barranquillera también habría terminado mal con la familia de Piqué?

Adiós, 'Ona'

Si bien es cierto que la actitud de Shakira con Montserrat Bernabeu, madre del exjugador del Barcelona, ha sido un poco cortante desde incluso antes de que sacara su sesión con BZRP, esto no siempre fue así.



En el pasado se pudo observar en numerosas ocasiones el cariño que se tenía. Con fotografías en las que la artista llamaba a Bernabeu "mi suegrita", la cantante siempre buscaba resaltar su buena relación con ella.



Shakira y su suegra Montserrat Bernabéu juegan con el pequeño Milan antes del juego entre el FC Barcelona y SevillaFC pic.twitter.com/MBWp9V41LG — ShowLaSuperRadio.com (@showsuperradio) September 25, 2013

No obstante, el medio 'Lecturas', de España, ha informado que Shakira le habría pedido a sus hijos que no le digan 'abuela' a Montserrat. Esta información se dio luego de que se conocieran imágenes de la suegra de Shakira tapándole la boca y haciéndola callar.



De acuerdo con la revista, la intérprete de 'Monotonía', "les ha pedido a sus hijos que no llamen 'Avi' y 'Ona' (abuelos en catalán) a los padres de Piqué, porque eso la pone triste".

Sin embargo, parece que hay un trasfondo más allá de la cuestión sentimental pues, en el artículo, la a especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Institut Guttmann, declaró que no quería que la relación de su hijo con la cantante terminara, especialmente por el espacial cariño que siempre le tuvo a la colombiana.

'Me dejaste de vecina a la suegra'

Aun así no todo siempre puede ser color de rosa. Al parecer la relación entre las dos se habría fracturado después de que YouTube explotara con el video 'Music Sessions #53', pues Bernabeu le reclamó por haber hecho públicos varios detalles de la separación.

La artista habría discutido con su exsuegra después de la separación con Piqué. Foto: YouTube Bizarrap / Página web Institut Guttman

Además, según la publicación, la madre del creador de 'King League' le pidió a su hijo que acabara con el escándalo, pues ella no podía soportar más la presión mediática y de los fanáticos que la criticaban constantemente, cuestión que también se incrementó después de que se viralizara un video en el que se puede ver como intenta callar a la artista.

En el clip se puede ver a Shakira, Piqué y a Montserrat teniendo una fuerte conversación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el como la exsuegra de la barranquillera le hace un gesto poco cortés, indicándole que se callara.

En RRSS circula un video corto en que se observa el momento en el que la mamá de #GerardPiqué, Montserrat Bernabeu, toma por la cara a #Shakira y le hace señas para que se calle. La colombiana se pone una chaqueta para cubrir el vestido que aparentemente molestó a la española. pic.twitter.com/nAER3gf9dV — Desacuerdo (@DesacuerdoTv) January 25, 2023

A pesar de que no se tienen los detalles de cuándo sucedió tal situación, si se podría decir que la publicación del video alimentó aun más la polémica alrededor de la ruptura de la expareja.

