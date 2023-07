Godfrey Baguma es conocido en las calles de Uganda, África, como el ‘hombre más feo del mundo’. ‘Ssebabi’, el apodo que tiene en su ciudad, saltó a la fama por primera vez después de ganar la competencia del hombre más feo del mundo en 2002. Su físico no ha sido un problema, pues para él la belleza está en los ojos de quien mira, y fiel a ese dicho, su apariencia no le ha impedido encontrar el amor.



Curiosamente, Godfrey no ha estado casado solo una vez, sino dos veces. Además, también ha sido bastante exitoso, pues decidió aventurarse en el mundo de la música y actualmente tiene sencillos muy famosos.

Desde pequeño recibió malos comentarios por su apariencia

Baguma nació como un niño normal, pero su condición rara hizo que su cabeza empezara a hincharse y eventualmente desfiguró su rostro. Según los medios locales, debido a esto su madre lo abandonó y abuela fue quien lo cuidó. Además, cuando ‘Ssebabi’ era niño le tenía miedo a salir a las calle y hablar con la gente, pues lo criticaban por su aspecto físico.



“Tenía miedo de salir y mezclarme con la gente. La gente decía que no era un ser humano, que parecía una criatura extraña. Pero ahora tengo que aceptar cómo me veo”, le comentó al medio ‘Briefly’.



Baguma sufre de una rara condición médica conocida como fibrodisplasia, una enfermedad hereditaria grave e incapacitante. Su diagnóstico se estableció después de que se sometió a varias pruebas en el Hospital Mbarara en la región occidental de Uganda. Incluso, unos expertos del Reino Unido le ofrecieron operarlo para mejorar su rostro, pero no pudieron hacerlo y optaron por dejarlo como está.



En 2002, un hombre llamado Abtex le pidió que participara en un concurso de las personas más feas de la zona. "Cuando subí al escenario y la gente me vio, se escapó y fue entonces cuando me di cuenta de que era feo", le dijo Godfrey al medio ‘Tuko’.



Su vida empezó a cambiar cuando escuchó que ganó el título del ‘Hombre más feo’, pues este reconocimiento lo ayudó a convertirse en una celebridad local.

Aprovechó esta oportunidad para cambiar su vida

Godfrey aprovechó su salto a la fama para cambiar de trabajo, pues antes se desempeñaba como un zapatero profesional. Ahora tiene una carrera profesional en la música pop africana. Ha lanzado varias canciones que han captado la atención de sus fans.



Sus canciones en YouTube han sido todo un éxito, por ejemplo, su video musical para su sencillo Abagala Ssebabi, lanzado en 2014, ha alcanzado más 15 millones de visitas.

En algún momento en su vida, no puedo mantener a su familia. Sin embargo, desde que se volvió famoso, ahora puede tener una renta al mes a través de sus espectáculos en la industria del entretenimiento.



No le ha ido nada mal en el amor

Baguma es padre de ocho hijos. Con su primera esposa tuvo dos niños, él nunca quiso conocer a su familia, pues pensaba que ellos le dirían que lo abandonará. Pero cuando ella estaba en el sexto mes de embarazo, decidió abandonarlo.



Luego de un tiempo ella volvió, pero él le dijo “Yo he elegido mi apariencia. Pero si esto es una carga para ti, eres libre de marcharte”, según el medio ‘Metro’. Y eso fue lo que ella hizo. Después, se enteraría de que ella lo engañaba con otro hombre.

Gracias a su determinación, el hombre reparó su corazón en pedazos y entonces conoció a su verdadero amor, Kate Namanda, y se casaron en 2013 y tienen seis hijos.



Al mismo medio, su nueva esposa les hablo sobre su romance: "Una vez que encuentres a un hombre que creas que es adecuado para ti, no escuches lo que dicen los demás. Sigue a tu corazón. El dinero y la apariencia física no deberían ser un problema”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

