Los 10 trucos de Gmail que te harán la vida más fácil

Millones de personas usan Gmail, el servicio de correo electrónico de Google. Sin embargo, no todos saben utilizar las herramientas que, según la compañía, aumentan la productividad de las personas.

El estudio 'Make it work: The future of collaboration and productivity', hecho por Google', asegura que el 55% de los empleados en EE. UU. piensa que la sobrecarga de correos en su Gmail no los deja ser productivos.



Para optimizar y acelerar procesos, el correo de Google ofrece herramientas que aumentan la productividad de los empleados. Desde respuestas inteligentes predeterminadas según el tono del correo hasta decidir la vida útil de un mensaje.



Estos son los 10 trucos de Gmail que hacen la vida más fácil y aumentan la productividad:

1. Texto predictivo

Con la 'Redacción Inteligente', Gmail da la opción de autorellenar palabras con la tecla 'tab'. Así mismo, esta herramienta ofrece respuestas predeterminadas a correos. Por ejemplo: 'Muchas gracias', 'OK' y 'Recibido'.



Para activar esta herramienta siga estos pasos: Gmail > Configuración > General > Redacción Inteligente > Activar Respuesta Inteligente.

2. Eliminar suscripciones no deseadas

Esta herramienta solo se encuentra en la aplicación móvil de Gmail. El sistema reconoce los correos promocionales que no son abiertos por los usuarios y que se acumulan en la bandeja de entrada.



Después de 30 días, la aplicación móvil ofrecerá la opción de eliminar la suscripción para que estos correos promocionales no sigan llegando.

3. Filtros de búsqueda

Gmail optimiza la búsqueda de un correo con los filtros. Se trata de unas etiquetas que permiten clasificar mejor los correos.Esta herramienta permite buscar a partir de palabras clave, peso del correo, destinatario, rangos de fechas y otros filtros de búsqueda.

4. Personalizar la bandeja de entrada

Los filtros y las etiquetas no solo ayudan a optimizar la búsqueda de correos. También ayuda a organizar la bandeja de entrada.



A partir de la creación de nuevos filtros, la bandeja de entrada puede ser personalizada para mejorar la experiencia en Gmail.



Para acceder a esta herramienta siga estos pasos: Gmail > Configuración > Filtros y direcciones bloqueadas > Crear un filtro.

Nuevos filtros de Gmail. Foto: Tomada de Internet

5. Fecha de vencimiento de un correo

La herramienta 'Modo Confidencial' permite darle vida útil a un correo a la hora de enviarlo.



Dependiendo de la necesidad o el gusto de quien envía el correo, se puede personalizar la fecha de vencimiento de la visualización del mail.



Para activar esta opción siga estos pasos: Gmail > Redactar > Botón de candado y reloj > Personalizar fecha de caducidad del correo.

6. Cancelar el envío

¿Cuántas veces no ha escuchado que alguien envía un correo por error a la persona que no era? ¿Le ha pasado a usted mismo?



Gmail permite aumentar el rango de tiempo para cancelar el envío de un correo. Desde 5 hasta 30 segundos tiene el usuario que desee cancelar el envío de un correo.



Para modificar la cantidad de segundos, estos son los pasos: Gmail > Configuración > General > Deshacer el envío.

Opción 'Modo Confidencial' para indicar la fecha de caducidad de un correo. Foto: Tomada de Internet

7. Posponer correos

Con esta opción, el usuario puede 'poner a dormir' sus correos. Dependiendo del requerimiento de la persona, esta puede eliminar temporalmente algunos correos de su bandeja de entrada.



Al finalizarse el periodo de tiempo escogido, el correo volverá a aparecer como si llegase por primera vez. Hace las veces, también, de un recordatorio.

La herramienta que permite eliminar temporalmente los correos de la Bandeja de Entrada. Foto: Tomada de Internet

8. Autorrecordatorios

Gmail reacomodará en la bandeja de entrada aquellos correos que no han sido abiertos en un tiempo.



Esta herramienta sirve para no perder un mensaje importante involuntariamente, así como para despejar la bandeja de entrada y no retrasarse en alguna tarea.

9. Hacer un calendario

Google Calendar es una herramienta de Gmail que permite crear un calendario personalizado que puede ser compartido.



Para no perderse de ningún compromiso, se puede agregar una nota y organizar un horario por minutos, horas o días.



A esta herramienta se accede en la interfaz de Gmail, seleccionando el pequeño calendario a la derecha de la pantalla.

La herramienta de Google que permite crear calendarios personalizados. Foto: Tomada de Internet

10. Trabajar sin Internet

Seguir trabajando sin una conexión a Internet es la herramienta de Google para no perder productividad.



Al activar esta opción, Gmail le permitirá al usuario seguir visualizando correos y responderlos. Cuando vuelva la conexión a Internet, todos los correos que escribió el usuario serán enviados.



Para acceder a esta herramienta: Gmail > Configuración > Sin conexión > Activar.





ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

@agalo98

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO