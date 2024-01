Glynis Johns, recordada por su papel en 'Mary Poppins', fallece a los 100 años

Este jueves 4 de enero, la actriz sudafricana Glynis Johns, recordada por su papel como 'Winifred Banks' en la película de Disney 'Mary Poppins', falleció. La actriz había cumplido 100 años en octubre de 2023.



Johns, además de actriz, era bailarina, cantante y pianista, y aunque su papel más emblemático fue el de la madre de familia 'Winifred Banks' en 'Mary Poppins, su carrera estuvo llena de galardones y éxitos.

La sudafricana se ganó una nominación en los Premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto, por su papel de 'Mrs. Firth', una viuda propietaria de un hotel y un bar en 'The Sundowners' (1960), de Fred Zinnemann, ambientada en Australia.



Además, fue la voz de la canción 'Send in the Clowns', escrita especialmente para ella por el legendario Stephen Sondheim, para su papel como 'Desiree Armfeldt en 'A Little Night Music' (1973), por el que se ganaría un Premio Tony.

También fue nominada a un Golden Globe en 1962 por su papel en la controversial película sobre sexo 'The Chapman Report', donde interpretó a 'Teresa Harnish', una mujer un poco chiflada que se enamora de un joven a quien conoce en la playa.

Glynis se casó 4 veces en su vida, y solo tuvo un hijo: el actor Gareth Forwood, quien falleció en octubre de 2007, a sus 62 años, después de una batalla con el cáncer y un paro cardíaco.



Según le dijo a 'The Hollywood Reporter' su mánager, Mitch Clem, la mujer tuvo una muerte pacífica y por causa natural en West Hollywood, área donde quedaba el centro de vida asistida en donde vivía desde hace unos años.



Su papel como 'Winifred Banks' fue un ícono en su momento de la lucha por el sufragio y los derechos de las mujeres. Foto: Captura de pantalla de Disney

En octubre, después de su cumpleaños número 100, el reportero George Pennacchio, de WABC-TV, le preguntó cómo se sentía llegar al centenario. La actriz pícara como siempre lo fue, respondió: "Para mí no hace ninguna diferencia. Me he visto bien en todas las edades".



