El nombre de Gloria Trevi se ha hecho tendencia luego de que se diera a conocer que la cantante podría enfrentarse nuevamente a las autoridades por el caso del que fue absuelta hace casi 20 años y que también envuelve a su representante, el mexicano Sergio Andrade.



Recordemos que en 1998 fue publicado el libro ‘La Gloria por el infierno’ en el que una persona que trabajo junto a ellos narró una serie de aberraciones que habrían cometido contra los jóvenes que integraban su equipo.



Hubo denuncias por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores; estuvieron prófugos; fueron capturados años más tarde en Brasil, y en septiembre de 2004 ella fue absuelta y exonerada por el juez Séptimo Penal de Chihuahua.

De acuerdo con la revista ‘Rolling Stone’, la intérprete se encuentra en problemas legales, ahora en Estados Unidos, pues fueron presentadas dos nuevas denuncias relacionadas con el llamado Clan Trevi-Andrade.



Según la información publicada por el medio, dichas acusaciones fueron presentadas en la corte de Los Ángeles el último día de 2022 y proceden de dos mujeres que aseguran fueron víctimas de estos hechos cuando tenían 15 y 13 años de edad.



“La nueva denuncia, obtenida por ‘Rolling Stone’, se presentó poco antes de la fecha límite del 31 de diciembre para una ventana de retrospectiva de tres años que levantó temporalmente el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California”, describe la famosa publicación.



Cabe destacar que, hasta el momento, en los documentos no se señalan directamente los nombres de la artista ni del productor Sergio Andrade, ya que solo se menciona una red de corrupción de menores con sede en la Ciudad de México; sin embargo sí estarían relacionados con el caso.



"Ni Trevi ni Andrade se nombran específicamente en la demanda, pero está claro que son los dos principales acusados según los detalles, incluidos los conciertos que Trevi tocó en la década de 1990 y los álbumes que grabó”, afirman.

Sergio Andrade y Gloria Trevi



‘Rolling Stone’ también detalla parte de las declaraciones de las supuestas víctimas, quienes aseguran que fueron reclutadas con el único fin de ser explotadas sexualmente: "Tenían 13 y 15 años respectivamente, cuando Trevi se les acercó en público para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade. Las víctimas dicen gran parte de su abuso ocurrió en el condado de Los Ángeles”, agregan.



Hasta el momento la también compositora y el representante no se han pronunciado directamente al respecto. De hecho, ella ha utilizado sus redes sociales para promocionar dos fechas de conciertos en el marco de su ‘Isla Divina World Tour’.



Sin embargo, sí dejó un curioso video en su Instagram con la descripción: “Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene… siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán”.

*Con información de 'El Universal' de México - GDA