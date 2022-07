En 1994, varios médicos entraron a una sala de urgencias a atender a una paciente con cáncer que presentaba dificultad para respirar, pero tuvieron que abandonar el lugar hiperventilados, con mareos y rasquiña. El cuerpo de la mujer, de alguna manera inexplicable, parecía ser tóxico.

Se trataba de Gloria Ramírez, una mujer de 31 años que estaba luchando contra un cáncer de cuello uterino y fue trasladada al Hospital General de Riverside en California, Estados Unidos, debido a que, aunque ya se estaba tratando desde su casa, el 19 de febrero se sintió ahogada y buscó ayuda médica.



Desde su ingreso, la situación parecía normal, aunque preocupante debido al rápido deterioro de la paciente.



Según un informe que la revista ‘Discover’ hizo sobre el caso, a Ramírez se le suministraron los medicamentos estándar para disminuir su ritmo cardíaco -que en ese momento estaba por encima de lo normal- y también se le brindó oxígeno con una máscara ambú.

Sin embargo, la mujer no parecía mejorar con estas ayudas, a tal punto que los médicos debieron desfibrilar su corazón con electricidad -proceso para el cual deben tener contacto directo con la piel- por lo que le quitaron la camisa.

Después de varios intentos para estabilizar a Ramírez, los médicos tuvieron que desfibrilar a la paciente.

Pasó el primer choque eléctrico, el segundo y nada parecía funcionar, la mujer continuaba en un estado crítico. Sin embargo, allí es cuando los médicos recuerdan haber visto algo fuera de lo común con el cuerpo de la joven.

El cuerpo tóxico

Al parecer, el cuerpo de Ramírez tenía un tipo de brillo, como si estuviera cubierto de cristales o aceite, además de un olor extraño, como a amoníaco, que sorprendió a las personas que se encontraban atendiendo a la joven.



Sin embargo, ese fue solo el comienzo de los inusuales sucesos que tomaron lugar en la sala de emergencias.



Susan Kane, una de las enfermeras que estaba atendiendo a Ramírez, le sacó sangre del brazo y se dio cuenta no solo de que la sangre también tenía un olor peculiar, sino que parecía que había algún tipo de cristal flotando en el líquido.

El tubo fue examinado vagamente por gran parte de los médicos que estaban en el lugar, pues nadie comprendía qué tipo de síntomas estaba pasando el cuerpo de Ramírez.



Segundos después, la enfermera Kane se desplomó. A partir de allí, toda la situación pasó de ser una atención médica normal a un misterio de la medicina.

Una de las primeras cosas extrañas que notaron los médicos fue el olor y el aspecto de la sangre de la paciente.

Emergencia interna en el Hospital General de Riverside

Uno a uno, los médicos que habían manipulado de alguna manera la sangre de Ramírez o que se encontraban en la habitación con ella comenzaron a presentar síntomas muy extraños.



Cuando lograron incorporarla, Kane les comentó que sentía que su cara se quemaba. Otra de las mujeres que estaba atendiendo el caso tuvo que retirarse de la sala y le comentó a sus compañeros que tenía muchas náuseas y se sentía débil.



Así, uno a uno, 23 de los 37 miembros del personal que atendía emergencias comenzó a presentar síntomas como los de las primeras mujeres, además de dificultades para respirar e incluso movimientos involuntarios de sus piernas y brazos a causa de espasmos.

La primera persona que presentó síntomas fue la enfermera que le extrajo sangre a la paciente.

El Hospital General de Riverside tuvo que declararse en estado de emergencia interna. Se tomaron medidas extremas para detener lo que sea que había afectado a estos médicos.- Por ejemplo, quienes estuvieron en contacto con la paciente debieron quitarse la ropa y desecharla por completo en bolsas plásticas selladas.



Los pacientes que se encontraban en cercanía a la escena, e incluso algunos que estaban en otros pisos, fueron trasladados al parqueadero del lugar.



Todo esto sucedía mientras los médicos que quedaban en pie intentaban salvar la vida de Ramírez sin éxito. La mujer falleció 35 minutos después de haber ingresado a la sala de urgencias.

'Toxic Lady'

Horas después de su deceso, el personal médico que había sido afectado por motivos aún no conocidos ya se estaba recuperando de sus síntomas.



Sin embargo, una de las residentes tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) porque presentó síntomas más severos y después desarrolló hepatitis, pancreatitis y necrosis avascular, condiciones que ocurrirían bajo casos de extrema toxicidad.



Para ese punto, los médicos y los medios nacionales se preguntaban qué era lo que había sucedido.

Según reporta ‘Discover Magazine’, este caso causó una de las investigaciones más grandes en la medicina forense y de toxicología. Además, tuvo un gran impacto mediático.



Algunas cadenas de televisión comenzaron a llamar a Ramírez la ‘Toxic Lady’ o ‘Mujer tóxica’, porque se sospechaba que algo en su cuerpo había generado una sustancia tóxica que habría afectado a quienes la atendieron.

Teorías y posibilidades

Las numerosas investigaciones dieron como resultado algunas teorías sobre qué había sucedido en la sala de urgencias.



Incluso se llegó a pensar que se había tratado de un caso de histeria colectiva, en donde, ante una situación, dos o más personas manifiestan los mismos síntomas por un efecto psicológico.



Sin embargo, esto no explicaría la gravedad de las enfermedades que desarrolló la mujer que tuvo que ser ingresada a la UCI, por lo que fue descartada.



Después se creyó que se podía tratar de un gas tóxico que saliera de alguna parte del hospital, no de la mujer, pues las personas que la habían atendido en la ambulancia no habían presentado ninguna afección. Sin embargo, esta idea también fue descartada.

Varios laboratorios realizaron análisis del cuerpo de la mujer para determinar la causa de lo que sucedió.

Por último, una de las hipótesis que más sentido tiene para la comunidad científica fue la que compartió en 1997 el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.



Allí se realizó un análisis de los tejidos de los órganos, la sangre y la bilis de Ramírez, que arrojaron la posibilidad de que la mujer estuviera tomando dimetilsulfóxido, un remedio casero que puede ayudar como tratamiento para el dolor que, en un caso tan avanzado de cáncer como el de ella, era muy probable que fuera necesario.



Si ese era el caso y según reporta ‘Discover Magazine’, esa sustancia reacciona en contacto con el oxígeno -que le suministraron a la mujer en Urgencias- y se podría convertir en dimetilsulfona, el cual si se expone a corriente eléctrica -como ocurrió también- puede generar un gas venenoso a los seres humanos.



Sin embargo, aún no se puede afirmar con certeza cuál fue el motivo para el extraño suceso, que hasta el momento se considera un misterio médico.

