El beisbolista Giovanny Urshela se casó con Danna Delgado

El tercera base de los Yankees de Nueva York, el colombiano Giovanny Ursehela, se encuentra en el foco de los reflectores, no por haber hecho un ‘home run’ o la atrapada del año, sino porque contrajo matrimonio con Danna Delgado, quien había sido su novia desde hace varios años.

Sin duda alguna, el ‘catch’ de su vida.



Según anunciaron medios especializados, el cartagenero, de 30 años, le habría propuesto matrimonio a finales de octubre. Ahora, hicieron posible su unión después de casi un mes de anunciado su casamiento, ya que el pasado 20 de noviembre se oficializó la unión por medio de las redes sociales del deportista.



“Oficialmente Sr. y Sra. Urchela”, mencionó el beisbolista por medio de su cuenta de Instagram.



(Puede leer: Pacheco: los programas más recordados del querido presentador).

¿Cómo le fue al cartagenero en esta temporada?

En la temporada de la Major League Baseball 2021, el colombiano acumula un promedio de bateo de .267, 14 jonrones, 49 impulsadas y un OPS (porcentaje de embasamiento o base) de .720 en 117 compromisos, lo que representa un rendimiento destacado en el actual certamen para el equipo del Bronx.



Cabe destacar que el pasado 3 de octubre, Urshila protagonizó una de sus mejores presentaciones en lo que va del año, pues realizó la que sería la parada de la temporada: enfrentaba a los Rays de Tampa Bay y capturó una bola difícil que se venía perdiendo por la zona de ‘dugout’ (banquillo) rival.



(También: Un olor calma a los hombres y pone agresivas a las mujeres, según estudio).



Sin embargo, las aspiraciones de los Yankees se vieron truncadas dos días después, al perder un enfrentamiento clave contra los Medias Rojas de Boston. El marcador fue de 6-2 en este partido que les habría dado el pase a los ‘playoffs’ del certamen.

Prefiere mantener su vida en privado

Respecto a su esposa, Danna Delgado, no se tiene mucha información sobre su vida profesional y familiar, pues ambos prefieren mantener sus intimidades lejos del lente de las cámaras.



Esta ya es una constante en el beisbolista, quien no ha sentido prudente compartir sus relaciones amorosas y familiares al público en general. Tal es el caso de su hijo Thiago que, si bien aparece recurrentemente en sus redes sociales, no se tiene información detallada de quién pueda ser la madre del menor.



Lo cierto es que se le ve feliz al cartagenero, quien está en uno de los momentos más álgidos de su carrera.

Más noticias

Epa Colombia está 'haciendo trámites' para rifar un carro ¿Se anima?

Daniela Fiquitiva: joven con huesos de cristal pide ser atendida en Bogotá

Acusan a Madonna de explotación por no pagarle a algunos empleados

Critican a madre que tiene 10 hijos y no descarta tener otros 10

Carolina Cruz recuerda dura experiencia con su hijo Salvador en el hospital

Tendencias EL TIEMPO