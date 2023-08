Recientemente en el programa de televisión 'Yo me llamo' se presentó un imitador del cantante de música popular Giovanny Ayala. Su desempeño en el escenario fue tan bueno que maravilló a César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, los tres jurados del show.

"Para mí no te llamas porque cantas mucho mejor que el original", aseguró Amparo Grisales después de escucharlo cantar. E incluso sostuvo que era "igual de desafinado" que el original.



Luego, el imitador reveló un detalle que causó sorpresa entre los jurados y el público en general: es Miguel Ayala, el hijo de Giovanny Ayala. La reacción de los jurados no se hizo esperar. "Ay, me va a matar el papá", comentó Amparo Grisales.



En todo caso, el joven, que interpretó la canción 'De qué te las picas' durante su presentación, pasó a la siguiente ronda debido a que Escola y Pipe Bueno le dieron su aprobación.



"La voz, incluso la forma en que hace el vibrato el maestro Giovanny lo haces igual. Para mí sí te llamas", dijo Pipe Bueno.



Los comentarios de Amparo Grisales, sin embargo, ameritaron una respuesta del cantante Giovanny Ayala, quien a través de sus redes sociales le contestó a la reconocida actriz.

Para empezar sostuvo que se sentía muy orgulloso del logro conseguido por su hijo en el programa de televisión. "Los que tenemos hijos sabemos que son el tesoro, el motor de nuestros sueños, de nuestras metas y sabemos que queremos lo mejor para ellos", dijo el artista en su cuenta de Instagram.



"Sobre las declaraciones de Amparito, pues es respetable, que Miguelito tenga mejor calidad de voz, mejor interpretación, mejor afinación. Ella lo sabe, ella lo entiende y lo tiene claro. Entonces, mis respetos y mi cariño para todos los seguidores de 'Yo me llamo'", concluyó el artista.



El episodio, además, ha generado mucho debate en las redes sociales, pues algunos seguidores del programa han señalado que es más fácil que el hijo de Giovanny Ayala lo imite por cuenta del parecido evidente que tiene y las características que heredó de su padre.



