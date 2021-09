Giovanny Ayala le pidió a Iván Duque que haga frente a la inseguridad

El cantante de música popular, Giovanny Ayala, utilizó sus redes sociales como una herramienta para llamarle la atención al Presidente Iván Duque y a los distintos gobernantes, con el fin de que hagan algo frente a la inseguridad que se vive en todo el país.



El artista mencionó que en las principales ciudades de Colombia ha crecido bastante la delincuencia, por lo que se deben empezar a tomar medidas y crear una estrategia para frenar tanta inseguridad.



“Rechazo total, que delincuencia tan impresionante. No solamente aquí en mi ciudad, sino en la capital, en Bogotá, en Barranquilla, Bucaramanga… En todo nuestro país”, inició diciendo el compositor en el video que compartió en su Instagram.



Así mismo, hizo un llamado a todos los artistas para que se unan y a través de su influencia logren hacer que las entidades gubernamentales le presten atención al inconformismo en materia de seguridad.



“Compañeros, los invito para que hagamos un eco e invitemos a nuestros gobernantes y que hagan una estrategia para hacerle un alto a estos delincuentes que ya, ya está bueno. Están atropellando nuestra tranquilidad”, mencionó, haciendo referencia también a que antes los ciudadanos podían salir más tranquilos a las calles.

Foto: Instagram: @giovannyayalaoficial

También, aprovechó la oportunidad para reclamarle al Presidente Iván Duque y pedirle que haga un plan para crear seguridad en Colombia. “Señor presidente, por favor… Necesitamos seguridad en nuestro país”, dijo el cantante.



Como era de esperarse, muchos seguidores del artista respaldaron su opinión y se unieron al llamado de atención, asegurando que hay mucha violencia en las calles y sienten temor al salir.



“Así es, hay que hacer algo”, “Estamos cansados de tanta delincuencia, violencia, maltrato y todo lo que conlleva a no estar seguros en este país”, “Totalmente de acuerdo Giovanny, aca en Neiva, también esta terrible las cosas, no podemos salir, atracos, robos etc”, “Así es, sí señor, la delincuencia es terrible en todo lado, lo único es unirnos nosotros la verdad la justicia no hace absolutamente nada”, fueron algunos de los comentarios a la publicación en Instagram.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y agosto de este año se han registrado 5.515 casos de hurto a comercio. Esto es un 33,2 % menos que en el mismo periodo en 2020 y un 57,7 % menos que en el de 2019.



Sin embargo, durante el mismo periodo se han registrado 754 casos de homicidio. Esto es un 15,3 % más que en el mismo periodo en 2020 y un 14,9 % más que en el de 2019. En el caso de hurto a personas se presentaron 65.207 casos, 12 mil más en comparación con los primeros siete meses del 2020.

