A través de sus redes sociales, el cantante y compositor Giovanny Ayala denunció que fue víctima de robo en la ciudad de Medellín.

(Lea también: Giovanny Ayala, demandado por grave ‘tusa’ y depresión ‘por culpa’ de su música).

El intérprete de 'El idiota' aterrizó este viernes en la 'ciudad de la eterna primavera' para cumplir con un compromiso en Rionegro. Aunque varias personas se ofrecieron a prestarle un carro, el artista decidió tomar un taxi para llegar al hotel y, tan solo unos minutos después de iniciar el recorrido, fue abordado por delincuentes armados.

En un video que compartió Ayala en las plataformas digitales, narró lo sucedido. "Me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: 'Se bajó de ahí'. Me abren la puerta".

De acuerdo con el relato del cantante, los ladrones lo despojaron de varias pertenencias. Entre ellas, una cadena, una manilla de oro, una maleta que estaba llena de ropa nueva y unas gafas. Sin embargo, no sufrió afectaciones en su salud.

(Siga leyendo: Habrían robado a Giovanny Ayala en Europa: ‘Pénsé que solo era en Colombia’).

"Afortunadamente estoy bien, pues que no me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mier(...) con tanta hijue (...) inseguridad. No pensé que me fuera pasar. Cuídense mucho”, concluyó ante la cámara.

(De interés: Critican a Giovanny Ayala por esconder anillo de compromiso en corrientazo).

En la descripción de la publicación, el oriundo de Granada, Meta, instó a sus seguidores a tener precaución, al tiempo que sugirió la posibilidad de irse del país a causa del episodio de inseguridad que vivió.

"Definitivamente tengan mucho cuidado, no solamente están robando, si no matando, este país se convirtió en una mano de ratas. Me provoca irme de este país por un tiempo", señaló Giovanny Ayala.

Más noticias en EL TIEMPO

VALERIA CASTRO VALENCIA

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO