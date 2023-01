El 11 de mayo de 2022, la vida de la familia Green se sumió en tragedia cuando Giorgia, una pequeña de 14 años, sufrió un paro cardíaco y murió repentinamente en su habitación. Aunque al inicio las causas de fallecimiento resultaron un misterio, las respuestas no tardaron en llegar y, con ellas, la indignación: de acuerdo con ‘BBC’, el desodorante en aerosol habría sido el desencadenante del fatídico desenlace.



Según explicó la cadena mencionada anteriormente, Giorgia fue encontrada inconsciente por su hermano mayor aquel sombrío 11 de mayo del año pasado. “Su puerta estaba abierta”, señaló el padre de la menor fallecida, Paul Green.

Paul también contó que la niña era autista y, con el objetivo de buscar comodidad y relajación, le gustaba rociar desodorante en las mantas de la cama. “Encontraba el olor reconfortante (...) Es un desodorante que usaba mi esposa”, añadió a ‘BBC’.



El butano, un compuesto conformado principalmente por carbono, habría sido el ingrediente principal en la composición del producto.

Giorgina Green fue encontrada inconsciente en su habitación (imagen ilustrativa). Foto: iStock

Si bien la cantidad de aerosol que roció Giorgia en sus mantas no está clara, el padre de la menor asegura que su corazón se detuvo como resultado de inhalarlo. Su causa médica de muerte fue no determinada, “pero sí consistente con la inhalación de aerosol”, revela la cadena de medios británica mencionada.



Giorgia era una niña británica perfectamente sana que nunca había padecido de ninguna enfermedad grave, de acuerdo con ‘The Mirror’, por lo que su muerte resultó un evento repentino y, además, muy doloroso para sus padres, quienes han luchado incansablemente para prevenir los riesgos de los aerosoles en el hogar.

La lucha de los padres de Giorgia

Desde la muerte de su hija, Paul y Clare, tienen un claro objetivo: concientizar a las personas del riesgo de este tipo de productos que terminaron por arrebatarle la vida a su hija de manera repentina. Entre otras cosas, buscan que el fallecimiento de su querida Giorgia no sea en vano y que muchas más personas a lo largo y ancho del mundo puedan evitar esta tragedia.

“Me gustaría que nadie más en el país, o en el mundo, termine teniendo que pasar por lo que hemos pasado personalmente”, señaló Paul a la ‘BBC’ con respecto a las motivaciones que lo llevaron a difundir, enseñar y aportar valor con el caso de su hija.



Como si fuera poco, hizo un llamado a la comunidad: “Ayúdenos a correr la voz de que los químicos y gases tóxicos en las latas de aerosol pueden matar, este tipo de muerte no se limita a los niños. Con suerte, esto podría evitar que vuelvan a ocurrir más tragedias”.

Los padres de Giorgia crearon una página para concientizar sobre el riesgo de los aerosoles. Foto: Captura de pantalla JustGiving

Ante el caso de Giorgia, la Asociación Británica de Fabricantes de Aerosoles (Bama, por sus siglas en inglés) señaló que los desodorantes tienen advertencias muy claras; no obstante, para Paul, las etiquetas de tamaño pequeño no son suficientes. “La gente no sabe lo peligroso que puede ser el contenido de esas latas”, detalló al medio citado anteriormente.



En aras de concientizar con respecto al peligro del uso de aerosoles, los padres de Giorgia, Clare y Paul, se encuentran recibiendo donaciones a través de JustGiving, una plataforma en línea especializada en este tipo de transacciones. Su meta, de acuerdo con la descripción, es alcanzar los cuatro mil euros o casi 20 millones de pesos colombianos. Ya han recolectado el 92 % del dinero.

Inhalación de productos en aerosol, una muerte silenciosa



Entre las teorías de los efectos del desodorante en la salud, una de las afirmaciones más alarmantes que surge es que existe un vínculo entre el desodorante y el cáncer de mama; sin embargo, poco se habla de los otros riesgos mortales que puede implicar su inhalación en el organismo.



De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (Nih), del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, quien inhala aerosoles puede enfrentarse a consecuencias médicas devastadoras como insuficiencia cardíaca mortal. La muerte súbita por inhalación se asocia principalmente con el abuso del butano, propano y las sustancias químicas que se encuentran en los productos.

La exposición a aerosoles puede generar, por muchos motivos, la muerte súbita en adultos y niños. Foto: iStock

Aunque las fallas cardíacas son muy comunes, el abuso de inhalantes puede provocar también muerte por asfixia, convulsiones, sofocación, atoramiento, coma y trauma mortal.



Según Ashley Martin, asesora de salud pública de RoSPA, para ‘BBC’, la inhalación de aerosoles en grandes cantidades puede poner en peligro la vida. Desmayos, dificultad para respirar, cambios en el ritmo cardíaco y hasta la muerte son algunos de los riesgos de este tipo de productos.

