Pasó del mundo de las drogas a ser licenciada en Ciencias Políticas

Ginny Burton es una ciudadana estadounidense que recientemente se hizo viral por compartir una foto en su cuenta de Facebook que podría resumir su historia de vida: un caso de superación personal que podría ser un ejemplo a seguir.



Burton, que nació en la ciudad de Tacoma (estado de Seattle, Estados Unidos), en 1972, tuvo una infancia difícil, pues desde temprana edad estuvo involucrada en el mundo de las drogas. Además, vivía en un hogar disfuncional.

(Le puede interesar: La Liendra: ¿cómo pasó de la pobreza absoluta a la riqueza y la fama?).

Su madre vendía droga y también la consumía , mientras que su padre fue enviado a prisión cuando ella tenía cuatro años.



De acuerdo con el medio local ‘KATU’, su primer encuentro directo con las drogas fue a los seis años, cuando su progenitora le dio a probar marihuana.



Desde entonces, la infancia de Burton tuvo un giro de 180 grados y con el paso del tiempo empezó a probar otro tipo de estupefacientes.



A los 12 probó la metanfetamina, dos años después comenzó a consumir crack y a los 21 ya estaba probando la heroína.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

En medio de este infortunado camino en las drogas, Burton intentó suicidarse, quedó embarazada, su pareja fue asesinada y estuvo en prisión en tres ocasiones.



Pero precisamente, luego de ser detenida el 5 de diciembre de 2012 por robarse una camioneta y estrellarla contra un árbol, tomó la decisión de hacer un cambio en su vida.



“Estaba manejando una camioneta que me robé cuando de repente una patrulla de policía me hizo señales para que me detuviera. Sin embargo, yo no paré y traté de escapar. Terminé estrellándome contra un árbol y en ese momento dije ‘basta, ya no quiero vivir de esta manera’ (...) tomé la decisión de cambiar mi vida sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo '', comentó en entrevista para el medio citado.



Tras ser arrestada y juzgada por los delitos que cometió, Burton ingresó a un programa de rehabilitación del condado de King - ubicado en el estado de Washington - para luchar contra su adicción a las drogas.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Siga leyendo: La increíble transformación de exgladiador a causa de las drogas).

En medio de su recuperación, esta mujer, de 48 años, realizó servicio social durante siete años en un hogar de paso para habitantes de calle llamado ‘Lazarus Day Center’.



En este lugar ayudó a personas que estaban atravesando por una situación similar a la que ella misma vivió. También aprovechó el tiempo para completar sus estudios de bachillerato en la escuela ‘South Seattle College’.



Posteriormente, aplicó para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad del estado de Washington, institución académica en la que obtuvo diferentes reconocimientos por sus buenos resultados académicos.



“Al principio sentí un poco de inseguridad porque era mucho mayor que el resto de mis compañeros y porque la carga académica era bastante fuerte”, mencionó.



El pasado 21 de mayo se graduó de la carrera y ahora realizará estudios de postgrado.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

En entrevista para ‘Katu’, Chris, quien es la pareja actual de Burton, se refirió sobre el esfuerzo y dedicación de su esposa y dijo: “Yo estoy detrás de escena y veo el esfuerzo y la pasión que ella le pone a cada cosas que hace. Ella realmente quiere ayudar a las demás personas”.



Actualmente, Burton y su esposo se mudaron a una ciudad del estado de Seattle llamada Rochester. Ahí están viviendo en un apartamento cercano a la casa de los padres de Chris.



“Mi historia no es un accidente, pues creo que podría ser utilizada por otras personas como un caso de superación personal. Me gustaría ayudar a los demás y siento que ese es mi propósito en la vida”, concluyó Burton.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

De tenerlo todo a dormir en calles: la triste vida de Loni Willison

La historia detrás de la muerte del Zarco, de La vendedora de rosas