Gimnasta estadounidense murió tras sufrir un accidente entrenando

El deporte estadounidense está de luto. Melanie Coleman, una gimnasta artística de apenas 20 años, falleció tras accidentarse mientras entrenaba.



El hecho ocurrió durante su práctica semanal en un gimnasio de la ciudad de Hamden, en el estado de Connecticut. Junto con ella estaba todo su equipo de gimnasia de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut (SCSU, por sus siglas en inglés).

Según le contó a NBC Thomas Alberti, dueño del lugar donde entrenaba la joven, Coleman se resbaló de unos barrotes y se dio un fuerte golpe, lesionándose de gravedad las vértebras.



Fue trasladada, de inmediato, al hospital Yale-New Haven y murió el pasado domingo, tras estar internada 48 horas.



"Estamos desconsolados y aturdidos por el fallecimiento de Melanie", comentó su entrenadora, Mary Fredericks, en un comunicado que publicó SCSU.



“Melanie era una gran gimnasta y trabajadora, y fue un verdadero placer entrenarla. Conmovió a todas las personas que tuvimos el placer de conocerla”, aseveró, en el mismo comunicado, su exentrenador, Jerry Nelson.



Con la intención de reunir dinero para ayudar a los Coleman en los gastos médicos de Melanie, se creó un grupo en Go Found Me: más de 1.400 personas donaron y se recogieron más de 65.000 dólares.



“Melanie dio vida a los demás y ganó sus alas de ángel”, escribió la familia en Go Found Me tras el fallecimiento.

Su vida

Tenía 4 hermanos y sus padres eran Tom y Sue Coleman. Nació en la ciudad de Milford y sobresalió como gimnasta desde que estaba en el colegio, a nivel estatal y nacional.

La imagen que compartió su universidad para despedirla. Foto: Tomada de https://southernctowls.com/

En el 2017, ingresó a SCSU y estudiaba enfermería mientras hacía gimnasia, compartiendo equipo con una de sus hermanas, Tiffany.



Durante el 2018, “Coleman mostró un gran liderazgo” y recibió reconocimientos deportivos y sociales por parte de USA Gymnastics (la federación deportiva estadounidense para la gimnasia) y la Women's Collegiate Gymnastics Association (una organización de carácter deportivo y educativo).



También se desempeñaba como instructora en el gimnasio en el que ocurrió su accidente.



“Era una estudiante muy brillante, una excelente deportista y un miembro muy activo de la comunidad. Todos estamos con su familia y nos sentimos tristes por su pérdida”, manifestó Jay Moran, director deportivo de SCSU.



