Gilberto Santa Rosa en Colombia: se abre boletería adicional para su concierto

El próximo 24 de febrero, Gilberto Santa Rosa deleitará a Bogotá con sus grandes éxitos en nombre de la salsa. Su público espera con ansias al gran interprete, que en tan solo la primera venta de boletería agotó existencias.



La presentación hace parte de su gira 'Auténtico' que iniciará en febrero en los Estados Unidos con Oxon Hill, Maryland, Orlando y Hollywood, para luego arribar en Latinoamérica con la capital colombiana como la ciudad inicial.

El tour celebra 50 años de carrera artística, la cual se ha destacado por crear y producir varios clásicos del género, como 'Vivir sin ella' (1990), 'Conciencia' (1991), 'Yo la agarro bajando' (2001) y 'Qué alguien me diga' (2012).



Después de dos largos años, el 'Caballero de la Salsa' regresa al país con un show sin precedentes, que promete mantener y elevar su característico estilo musical entre la salsa y el romántico bolero, desde su visita anterior en el Teatro de la Universidad de Medellín en 2022.

Con el gran éxito que tuvo la boletería para este año, los organizadores del evento a cargo de la productora 'TBL Live' anunciaron la apertura de nuevas entradas para quienes no alcanzaron a adquirir sus boletas en preventa ni después de ella.



De acuerdo con la página oficial de 'Tuboleta', los tiquetes corresponden al tercer piso del Movistar Arena, entre los bloques 302 y 318 del mismo.



Su precio oscila entre los $82.500 y los $165.000 con servicio incluido:



- Bloque 302- 3018: $82.500

-Bloque 303- 3017: $106.100

-Bloque 305- 3015: $141. 500

-Bloque 307- 3013: $165.000



Así mismo se encuentran disponibles algunos palcos que comprenden la etapa 2 del Movistar como: 'La Agarro bajando individual', 'Qué alguien me diga' y 'Vivir sin ella' que tienen un costo entre los $370.00 y los $520.000 sin contar el valor del servicio que cobra la entidad por la venta.



El puertorriqueño se ha convertido en una de las figuras más representativas del género, no solo por su composición, sino también su talento para interpretar sus grandes éxitos en tarima. Sin duda, el este ganador de cinco Latin Grammy hará vibrar el corazón de más de un seguidor que espera con anhelo su regreso a la capital.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

