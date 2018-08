Gigi y Bella Hadid, una dupla perfecta

La pareja de hermanas Gigi y Bella Hadid es una de las imágenes más comerciales del momento y está reinventando el concepto de modelo, junto con su compañera Kendall Jenner, en esta época millennial.

La dupla de hermanas, formada por las californianas Gigi y Bella Hadid, está hoy en la cima del modelaje mundial. La revista Forbes las ubica en el top ten de las más cotizadas, según la lista que la publicación ofrece cada año. Gigi, la mayor, con 23 años, obtuvo el año pasado ganancias por 9,5 millones de dólares. Mientras que la pequeña, Bella, con 21 años, cotizó 6 millones.



Las jóvenes nacieron en Los Ángeles y son hijas de la exmodelo holandesa Yolanda Hadid (cuyo apellido de soltera era Van den Herik) y del multimillonario Mohamed Hadid. Este último, palestino, llegó a Siria como refugiado político. Años más tarde se instaló en Estados Unidos y amasó una fortuna que se calcula en más de 200 millones de dólares, construyendo grandes casas y lujosos hoteles, según cuenta la revista española ¡Hola! En una entrevista para la misma publicación, afirmó que se sentía “muy orgulloso” de sus hijas.



La madre de Gigi y Bella, quien desfiló durante 15 años por las pasarelas más importantes del mundo, ha sido una de las más entusiastas promotoras de las carreras de sus hijas. Ella misma es una celebridad: después de su divorcio del padre de las Hadid, participó en el reality 'The Real Housewives of Beverly Hills'.



Que los padres hayan amasado una fortuna les permitió a las hermanas rodearse de todo tipo de lujos, al puro estilo de Los Ángeles. Vivían entre la casa familiar de Malibú y el rancho que tenían en Santa Bárbara, donde montaban a sus propios caballos con los que, incluso, participaban en competencias.



Gigi y Bella no son las únicas de este clan. Su hermano pequeño, Anwar Hadid, está siguiendo sus pasos y ya ha sido portada de numerosas revistas, además de tener un contrato blindado con la misma agencia que lleva las carreras de modelaje de sus hermanas. También tienen dos hermanas mayores, Alana y Marielle Hadid, fruto del matrimonio de su padre con Mary Butler.

Diferentes gotas de agua

Físicamente, Gigi y Bella tienen un impresionante parecido, pero en cuanto a su carácter y personalidad no hay nada que las una. Gigi es el modelo básico de joven californiana: rubia, ojos claros, cara de ángel y medidas perfectas; mientras que Bella, morena y con un estilo más variable, tuvo una adolescencia con un período punk, que se puede apreciar en sus trajes.



Después de terminar el colegio, donde fue capitana del equipo de voleibol y competía en eventos de hípica, Gigi se mudó a Nueva York para realizar estudios en psicología criminal. Pero su destino estaba marcado: acabó firmando con una agencia de modelos (hogar de tops como Alessandra Ambrosio y Gisele Bündchen) y debutando en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York para la marca española Desigual.



De ahí en adelante su fama ha avanzado a la velocidad de la luz: apareció en el icónico calendario Pirelli, se convirtió en uno de los ángeles de Victoria’s Secret, ha modelado colecciones de Tommy Hilfiger y, en el 2016, ganó el premio a la modelo del año.



Bella ha seguido sus pasos: comenzó en la misma agencia que fichó a Gigi y ha sido la cara de las colecciones de grandes diseñadores, como Balmain, Givenchy y Chanel. Y, al igual que su hermana, es un ángel de Victoria’s Secret.



Representantes de la generación millennial, las hermanas no se han quedado con lo que las pasarelas les brindan.



Sus carreras se extienden a las redes sociales, especialmente a Instagram, la plataforma de fotos más popular entre los famosos. Gigi tiene cerca de 40 millones de seguidores y Bella ya supera los 17 millones. Debido a este gran alcance, todo lo que hacen y dicen se convierte en noticia, lo mismo que todo lo que lucen o llevan se convierte en tendencia.



Uno de los aspectos que más llaman la atención y en el que se mantienen en sintonía con las millennials es la reivindicación y la postura política. Después de la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, destacó el medio británico Daily Mail, las hermanas salieron a la calle a protestar, junto con un amplio grupo de personas, en contra del muro que el magnate tiene pensado construir entre México y su país.



Y cuando Trump anunció que trasladaría la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, People destacó cómo Bella mostró su indignación con un post en su cuenta de Instagram en el que afirmaba: “El trato a los palestinos es injusto y no se debe tolerar. Yo apoyo a Palestina”. Las jóvenes son musulmanas por influencia de su padre palestino.



Gigi ha mantenido relaciones con dos reconocidos cantantes. Primero, con Joe Jonas, exmiembro de The Jonas Brothers. Pero su boom como pareja de celebridades llegó en el momento en el que confirmó su relación con el británico Zayn Malik. El noviazgo se suspendió después de casi tres años, pero lo retomaron en abril.



ANA FERNÁNDEZ ALONSO

EFE REPORTAJES @EFEnoticias