¿Qué hacen hoy los actores de la película 'Ghost: la sombra del amor'?

Una de las películas románticas más icónicas de los años 90 fue la de ‘Ghost: la sombra del amor’.



Protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, esta cinta es considerada como un drama-thriller, fantástico y romántico. Fue estrenada en cines en 1990.



La historia fue escrita por Bruce Joel Rubin y dirigida por Jerry Zucker. Este filme ganó dos Premios Óscar: uno a la Mejor actriz de reparto (Whoopi Goldberg) y el otro a Mejor guion original.



También fue nominado a otros tres: Mejor película, Mejor música y Mejor montaje.



Actualmente la película se puede ver en Streaming por la plataforma Netflix. A pesar de haberse lanzado hace 31 años, la historia sigue siendo icónica.



“Sin duda, es una de las mejores películas románticas jamás hecha, pues además del romance, tiene elementos de otros géneros distribuidos de forma ingeniosa, siendo esto la clave para entretener a todo aquel que la vea”, comentó un cinéfilo en la web.



‘Ghost’ marcó todo un legado en la industria del cine y en los fanáticos. Por ello no es de extrañar que surjan dudas sobre los actores que le dieron vida a los personajes más emblemáticos de esta joya cinematográfica.



Aquí le contamos qué hacen en la actualidad sus protagonistas.



Demi Moore

La talentosa actriz Demi Moore llegó a la cúspide de la fama tras hacer parte de ‘Ghost’.



Actuó en la película ‘Los Ángeles de Charlie. Al Límite’, de 2003. En 2006 participó en ‘Bobby’, película dirigida por su expareja Emilio Estevez. También estuvo en la película ‘En La Tiniebla’ de 2006.



Moore tiene un gran recorrido filmográfico, el cual perdura en la actualidad.



En 2016 estrenó ‘Como Reinas’ , una película en la que compartió pantalla con las actrices Jessica Lange y Shirley MacLaine.



Un año después actuó junto con Scarlett Johansson en la comedia negra ‘Una Noche Fuera De Control’. También compartió protagonismo con Alec Baldwin en ‘La Lectora’ y se incorporó a la serie de Fox ‘Empire’.



En 2019 estuvo en la película de comedia y terror ‘Ejecutivos Agresivos’. En la actualidad prepara una adaptación televisiva del libro ‘Un Mundo Feliz’, de Aldous Huxley.



Whoopi Goldberg

Con su actuación como ‘Oda Mae Brown’, en ‘Ghost’, ganó un Premio Oscar como Mejor actriz de reparto.



Era toda una estrella. Para 2004 apareció en ‘Star Trek’ y ‘Jiminy Glick’. También tenía su propio show: ‘Whoopi’, el cual era producido por la ‘NBC’ y fue anfitriona de los Premios Óscar.



Su carrera se vio en declive debido a sus comentarios en una recaudación de fondos del político Jhon Kerry en el 'Radio City Music Hall'. Goldberg realizó bromas ofensivas contra el presidente George W. Bush y no pudo ser parte de proyectos más grandes luego de eso.



Un funcionario de la compañía Slim-Fast, con la cual hacía una colaboración publicitaria, comunicó que “estamos decepcionados por la manera en que la Sra. Goldberg eligió expresarse y lamentamos sinceramente que sus recientes comentarios hayan ofendido a algunos de nuestros consumidores”.



Al respecto, Goldberg declaró en una entrevista con Drew Barrymore: “Tuve mucha suerte porque me metí en problemas cuando hice enojar a un político y realmente perdí todo… Perdí mi habilidad para ganar dinero. Perdí todo lo que tenía que me hacía trabajar, así que no trabajé por 5 años".



En la actualidad hace parte de ‘The View’, programa de entrevistas a celebridades y entretenimiento.



Tony Goldwyn

Goldwyn interpretaba al malvado ‘Carl’, quien estuvo tras el asesinato de ‘Sam’.



Antes de ‘Ghost’, apareció en la miniserie de HBO ‘From the Earth to the Moon’, en la que Goldwyn encarnaba el papel del astronauta, Neil Armstrong, comandante del Apolo 11.



También fue la voz del personaje de Disney 'Tarzán' en la película homónima. Goldwyn dio vida de nuevo al personaje en los videojuegos ‘Tarzan Untamed’ y ‘Kingdom Hearts’.



Su carrera siguió en crecimiento. Ha sido parte de varias producciones. Participó en la serie ‘Scandal’, interpretando al presidente Fitzgerald Grant. Su más reciente película fue ‘All i wish’ (2017).



Patrick Swayze

Swayze es actor, bailarín y cantante. Se casó en 1975 con la también artista Lisa Niemi. Compartieron pantalla en varias ocasiones como en las películas ‘El guerrero del amanecer’ (1987) y ‘Con su propia ley’ (1989). No tuvieron hijos.



Luego del éxito en taquilla de ‘Ghost’, fue nominado al Globo de Oro por segunda vez.



Algunas de las últimas películas en las que participó fueron ‘Secretos De Familia’ (2005) y ‘Powder Blue’ (2009). En televisión su último trabajo fue la serie ‘La Bestia’ (2009), en la que interpretó al agente del FBI Charles Barker.



En 2008 le diagnosticaron cáncer de páncreas, enfermedad que terminó con su vida el 14 de septiembre de 2009, cuando tenía 57 años. Murió en Los Ángeles, California (Estados Unidos).



Vincent Schiavelli y Rick Aviles

Vincent Schaivelli a la derecha y Rick Aviles a la izquierda. Fueron actores secundarios de la trama. Sin embargo, desempeñaban funciones muy importantes en el desarrollo de la misma. Foto: Paramount

Rick Aviles era un actor estadounidense con ascendencia venezolana y portorriqueña. Encarnó el papel del asesino de 'Sam'. Como sus demás compañeros de set, 'Ghost' le abrió las puertas en la industria del cine.



Participó en varias producciones. Lamentablemente, un Sida en estado muy avanzado le quitó la vida en 1995.



Por otra parte, el 'fantasma del tren', fue interpretado por el actor italo-estadounidense Vincent Schiavelli. Realizó apariciones en series de televisión y en películas de cine, entre las que se encuentran 'Starsky y Hutch', 'Corrupción en Miami' y 'Expediente X'.



Luego de años de solidificar su carrera, murió en el 2005 por cáncer de pulmón.

